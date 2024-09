Quedan días de verano: Guillán, primera parada de los verbeneros sin descanso

El verano aún no terminó, pero las temperaturas no animan a pensar en planes de playa. Así las cosas, los vilagarcianos que busquen un plan para divertirse, tienen una gran oferta de fiestas populares en lo que queda de septiembre, que servirán para encarar con mayor optimismo el inicio del curso escolar y, en su caso, la despedida de las vacaciones.



Mañana, sin ir más lejos, para los que no hayan comprado el bono de Revenidas, Guillán es una de las ubicaciones en las que podrán disfrutar de verbenas y otras actividades. Las fiestas en honor a Santa María comienzan hoy. A las ocho de la tarde, los anfitriones Treboada recorrerán el barrio para animar a todos a participar y a las once y media de la noche comenzará la verbena. La orquesta Punto Zero abrirá fuego para dar paso a una sesión dj con la disco móvil Euphoria. Pero es mañana el día grande en Guillán y comenzará la programación de mañana, A las 9 horas, Mocedades da Torre, un clásico de las fiestas populares, recorrerá Guillán al ritmo de la gaita. A la una del mediodía será la misa cantada, a cargo de la Coral Rosalía de Castro y, a continuación, saldrá la procesión. Una de las agrupaciones más buscadas para las fiestas patronales, la Banda de Música de Vilagarcía, ofrecerá una sesión vermú a partir de las dos de la tarde. Después de comer, serán los niños los protagonistas. Para ellos habrá colchonetas y una fiesta de la espuma. A las once de la noche, todas las familias saldrán a bailar en una verbena que contará con las orquestas Los Satélites y Miramar y que dará paso a una gran Festa da Xuventude, a cargo de Bianco.

Por San Miguel, gran actividad

Al siguiente fin de semana, la animación se mueve a Cornazo, donde se celebrará la Festa do Churrasco. El nombre no engaña y el menú será a base parrillada. Además de costilla habrá criollos, patatas, pan, vino y café con un precio- donativo de quince euros por persona. La cita, desde el mediodía en el Campo da Festa, está organizada por la Comisión de Festas de San Pedro y estará amenizada por la música de A Xaiba y un fin de fiesta a cargo de la orquesta La Fórmula. El último fin de semana de septiembre será también animado, con un evento aplazado, el Folk no Alobre, que se llevará a cabo el domingo 29 en el Valdés Bermejo, con ritual das penas, conciertos y romería.



Será, al mismo tiempo, una de las grandes citas verbeneras: Las fiestas de Trabanca Badiña en honor a San Miguel. El sábado, la verbena será con América SL y el domingo correrá a cargo de Marbella y el grupo Assia. A continuación llega A Torre, pero ya se adentra en octubre y será otro bailar.