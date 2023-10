El sector de la limpieza de edificios se movilizará si la patronal no mejora la oferta de convenio

El sector de la limpieza de edificios y locales de la provincia se encuentra negociando el convenio, pero las posturas de patronal y parte social están muy distancias y, en caso de que en la próxima reunión no se descarta, se podrían convocar movilizaciones. Así lo explica el portavoz comarcal de la CIG, Xoán Xosé Bouzas Aboi. Los sindicatos con representación en el sector están unidos y presentaron ya en marzo una propuesta y en junio una plataforma conjunta, sin que hubiera respuesta por parte de la empresa.

Por ello, hace unas dos semanas hicieron una concentración en Vigo tras la cual, señala Bouzas Aboi, la patronal convocó una reunión de la mesa de negociación. Se celebró el jueves, pero no sirvió para avanzar mucho, ya que las posturas están muy distanciadas. La parte empresarial propone una subida del 2 por ciento, mientras “o IPC está ao 3,5 por cento”, señala el portavoz de la CIG, que incide en que ya en los años anteriores las trabajadoras perdieron poder adquisitivo. Y es que el incremento para 2021 y 2022 fue del 1,75 por ciento, mientras que el IPC subió un 6,5 y un 5,7, respectivamente.

La parte social reclama una subida del 6 por ciento y un descenso de la jornada, que está en 38,5 horas, que sea progresivo (media hora cada año) hasta llegar en 2024 a las 37,5 horas. La patronal apela a esperar al acuerdo de Gobierno. Hay una nueva reunión el 6 de noviembre, pero Bouzas Aboi explica que “ou melloran sustancialmente a proposta ou se non, conflicto”. La CIG está convocando asambleas en toda la provincia para explicar el estado de las negociaciones