Socorren a un conductor que no podía salir del vehículo tras una salida de vía con vuelco lateral en Meaño

Las emergencias de O Salnés tuvieron que socorrer este mediodía a un hombre tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico en el término municipal de Meaño. Ocurrió sobre las 12:30 horas en la carretera PO-303, a altura del kilómetro doce, y consistió en una salida de vía, con vuelco lateral.



Al parecer, el vehículo se fue hacia una pronunciada cuneta y talud del margen del vial y terminó volcado sobre un lateral, sobre el lado de la puerta del conductor, bloqueando de esta forma la salida. Al no poder abrir la puerta y tener el otro acceso completamente en vertical, el conductor no podía salir.

Operativo en el punto

La alerta la dio un particular no implicado en el accidente, que telefoneó a la central de coordinación de emergencias del 112 Galicia. Este servicio movilizó un amplio operativo de urgencia ante la posible necesidad de excarcelar al accidentado, aunque finalmente este extremo no fue necesario.



Fueron desplazados al lugar del siniestro efectivos de Bombeiros do Salnés, de Emergencias Sanxenxo, agentes de la Guardia Civil y personal de Urxencias Sanitarias-061 Galicia.



Los medios movilizados al punto ayudaron a salir al conductor por la puerta liberada, hacia arriba, finalmente sin necesidad de desplegar medios para efectuar una excarcelación. Según fuentes que participaron en este operativo de emergencias en Meaño, no hubo que lamentar heridos graves y únicamente resultó afectado este único automóvil.