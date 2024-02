Las trabajadoras del SAF señalan que la empresa aún les debe grandes cantidades

Las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar señalan que la empresa concesionaria, Aralia, hizo un pago recientemente, pero que todavía son grandes cantidades las que adeuda a la plantilla. Por ello, inciden en que no se retirará ninguna demanda mientras no estén al día. La empresa reconoció una deuda a las puertas del juzgado ante una demanda de cinco empleadas, pero explican que no se retiró, sino que debe cumplirse y se pedirá su ejecución, y que todavía quedan demandas grupales de cuarenta trabajadoras por resolver.



De hecho, desde la plantilla aseguran que las demandas se ampliarán, pero que en ningún caso se van a retirar. Quedan, al mismo tiempo, muchas reclamaciones pendientes y en cuanto a los pasos dados por la empresa, como la actualización de la nómina, lamentan que solo se aplicase al salario base y no al resto de conceptos. Las trabajadoras del SAF siguen a la espera de los pliegos del nuevo servicio, que la Concellería que dirige la socialista Tania García está elaborando ya en prórroga, debido a que el contrato finalizó en noviembre. El ejecutivo rechaza la municipalización, por ser “competencia impropia” de los concellos.