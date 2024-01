Una treintena de escolares de Aguiño se suman a la recogida de pellets plásticos en la playa de A Muralla

La playa de A Muralla, en Aguiño, recibió en la mañana de ayer a unos voluntarios muy especiales que se sumaron a la recogida de pellets plásticos que están llegando a las costas ribeirenses. Se trató de 33 alumnos de 6 a 8 años que estudian 1º, 2º y 3ºde Primaria en el colegio Heroínas de Sálvora y que, acompañados de sus profesoras, se mostraron emocionados y encantados de poder colaborar. Pero, a diferencia del jueves, cuando si había bastantes microplásticos, ayer resultaba complicado encontrarlos y el “botín” resultó exiguo, pero había algunos para que puedan conocerlos e identificarlos. Pero, como dijo Sonia Gude, maestra de varios de ellos, “é importante que os nenos aprendan a convivir e coiden a súa contorna máis próxima, pois todos son da zona” y precisó que esa es una playa a la que no van grupo ni brigadas para llevar a cabo su limpieza. “Se non recollen moitos pellets plásticos, hai outros moitos residuos que sacar”.



En el CEIP Heroínas de Sálvora están muy concienciados con transmitir al alumnado estos valores de cuidado y respeto por el medio ambiente y la salida a dicho arenal surgió “aprovechando esta catástrofe para, por dicilo dalgún modo, o lado bo”, precisó la profesora. Gude detalló que en su colegio ya tenían planteado un proyecto de innovación relacionado con el mar y sus cuidados y destacando las figuras de las mujeres vinculadas al mismo, “e todo isto veu moi ben para relacionar todo, e é importante para nós que o noso alumnado teña un espíritu crítico e sexa consciente do que pasa, da necesidade do coidado e poidamos mellorar o futuro”. Incidiendo en esa idea, señaló que es importante que los niños sean conscientes de que todo lugar al que van debe quedar igual o mejor que cuando pasaron por él.

Miembros del GAEM de Ribeira ayudan a llos escolares aguiénses a colocarse los guantes antes de recoger los pellets plásticos I Chechu Río

Dos alumnas del colegio Heroínas de Sálvora buscan pelklets plásticos en medio de otra bsura marina que llegó a la playa de A Muralla I Chechu

Los niños aprvecharon para retirar otro tipo de basura marina que encontraron en la playa aguiñense I Chechu Río



En el colegio de Aguiño están preparando, con la colaboración de Noia Limpa, unas charlas enfocadas a la comunidad de alumnos mayores. En la actividad de ayer les acompañaron efectivos del GAEM y los concejales de Medio Ambiente y de Mar, Antía Alberte y Fernando Abraldes, respectivamente, quienes precisaron que la iniciativa fue del colegio “para unirse á causa”, y que ellos no la organizaron “porque non queremos que os nenos se mollen moito neste asunto por precaución, porque non sabemos nada da súa toxicidade”. Como acudieron hasta allí por su cuenta y no podían impedírselo, desde el Ayuntamiento quisieron ayudarles a coordinarlos y aportarles medios, como guantes, y precisaron que en parte fue bueno que no hubieran tantas de esas bolitas minúsculas y que lo positivo es la parte didáctica que se saca de esta actividad y sepan que hay más “lixo mariño” que los pellets de plástico y que lo hay todo el año.



Está programado que hoy, de 10.00 a 13.30 horas, un se sume centenar de voluntarios a una recogida de pellets plásticos impulsada, esta vez si, por el Ayuntamiento de Ribeira y Greenpeace, y en la que se estableció ese límite de participantes para evitar masificaciones. Tendrá como punto de encuentro la playa de Balieiros, en el extremo más próximo a la recta del faro de Corrubedo. En este último arenal ayer estuvieron un grupo de amas de casa que, con diversos utensilios del hogar, como coladores, recogieron esos microplásticos que fueron encontrando por la playa. Por otro lado, una quincena de alumnos y monitores de la escuela de sur Geckos, que dirige Helmut Bande, realizaron ayer durante aproximadamente una hora, antes de que empezar a impartirse una clase de ese deporte acuático, una recogida de pellets plásticos en la playa de O Vilar, en el extremo donde se ubica la desembocadura de la laguna de Vixán.