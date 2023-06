Varela convoca a la oposición para intentar sacar adelante los presupuestos de 2023

Dos días después de ser investido alcalde de Vilagarcía el socialista Alberto Varela no quiere avanzar nada de las negociaciones previstas con el BNG, cuyos votos le permitieron repetir al frente de Ravella y que también necesita para sacar adelante el pleno de organización, para el que aún no hay fecha. “Imos a seguir coas reunións. As conversas están abertas e eles mesmos dixeron que barallaban varios escenarios”. Y es que aunque bien es cierto que el líder nacionalista, Xabier Rodríguez, declaró que la balanza estaba más inclinada hacia seguir en la oposición no hay nada decidido todavía. Es más, hay mutismo absoluto sobre las líneas a tratar en las citadas negociaciones. De hecho sobre liberaciones y salarios el regidor local tampoco quiere profundizar. “Necesitamos xente que traballe as 24 horas pola nosa cidade. Isto é unha dedicación que esixe todo o tempo do mundo”, expone.



Lo que sí dejó claro Varela -acompañado ayer en una entrega de premios por Tania García, Sonia Outón y Carlos Coira– es que esta misma semana se pondrá en contacto con todos los partidos de la Corporación para hablar de diferentes asuntos y –entre ellos– el poder desbloquear el Presupuesto de este año, que está prorrogado. “Sempre foi a miña intención sacar adiante os orzamentos. Por cuestións sobrevidas o deste ano non puido ser, pero por iso me quero reunir coa oposición para tentar achegar posturas”. Recordó que en los ocho años que lleva como alcalde “sempre aprobamos os orzamentos” y que en este 2023 su intención es que no sea algo diferente.



Cabe recordar que Varela inicia – de momento– su mandato en minoría a la espera de la posición que decida adoptar el Bloque de aquí en adelante