Vecinos de Guillán denuncian un asfaltado selectivo

Vecinos de la Rúa Ardinso, en Guillán, denuncian que las obras de asfaltado que están realizando el Concello solo llegan a parte de la calle. “La parte de atrás, la que no se ve, no se mejora”, explica una de las afectadas.

Los trabajos comenzaron hace escasos días pero, para sorpresa de estos vecinos, solo llegan a parte de la zona. Una situación que ven como un agravio comparativo, pero también como peligrosa. Y es que en esta calle viven varias personas de avanzada edad, que utilizan andadores para desplazarse, y en la calle tal y como queda, tras el asfaltado, son varios los desniveles.

De hecho, una de las denunciantes va en silla de ruedas y se queja que, de esta manera, es bastante incómodo el acceso y la salida de sus viviendas.



Desprendimientos



No es el único peligro que comentan estos vecinos. Y es que explican que uno de los muros que delimita la zona sufrió un desprendimiento hace unas semanas y los restos quedaron por allí desperdigados. Sin embargo, cuando pidieron que se recogieran, les dijeron que no llegaban hasta esa zona de la calle, por lo que siguen allí. “El otro día una mujer tuvo que pasar con la bicicleta a pie, sosteniéndola”, explica una de las vecinas.

Un problema de esta zona, que no está relacionado con las obras, es que los coches atajan por ahí para no meterse por Rosalía de Castro y los vecinos aseguran que lo hacen a gran velocidad. “Sirve para rotonda para los coches y ahora hay arenisca”, explican.