¡Alerta, mocos! Algunos libros sobre pediatría para regalar en el Día del Libro

Con el Día del Libro a la vuelta de la esquina, en SaludIdeal hemos seleccionado los mejores libros sobre pediatría para poder regalar en esta fecha tan señalada. Son especiales para padres primerizos y prometen evitar desvelos, preocupaciones y alguna que otra visita a urgencias.

'El moco radiactivo y otros desvelos de padres primerizos' (La esfera de los libros)

"Los niños no vienen al mundo con un botón de on-off debajo del brazo. Ni falta que les hace. Son solo pequeñas criaturas emitiendo señales que no entendemos y a las que nadie nos ha enseñado a cuidar". Así arranca este best seller sobre crianza, de la conocida autora Marian García (más conocida como Boticaria García). Fiebres, mocos, cacas y accidentes habituales son los protagonistas en estas páginas de consulta.

'El gran libro de Lucía, mi pediatra' (Planeta)

La pediatra Lucía Galán es una de las autoras de referencia en esta especialidad médica. 'El gran libro de Lucía, mi pediatra' es uno de sus manuales más vendidos, ya que recoge muchísima información sobre la salud y el bienestar del bebé hasta su adolescencia. Es un libro de consulta divulgativo y ameno. Otros títulos recomendables de la misma autora son 'Cuentos de verano', sobre los accidentes y enfermedades más comunes en época estival, o el más reciente 'Los virus no entran por los pies'.

'Mucha teta' (Grijalbo)

La asesora de lactancia de las famosas, Alba Padró, ha escrito numerosas obras de divulgación sobre el complejo mundo de dar la teta. Sin duda, una de las más útiles es la guía de consulta 'Mucha teta', donde explica, de manera clara y directa, algunas de las claves para conseguir una lactancia exitosa y sin problemas.