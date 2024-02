Estrategias para un sistema inmunológico más fuerte con el doctor Manuel Viso

A medida que nos alejamos del pico de la temporada de gripe, el enfoque en la salud pública y en la responsabilidad individual cobra una nueva dimensión. Según el doctor Manuel Viso, jefe de Urgencias del Hospital San Rafael, la lección aprendida de esta última temporada no es solo cómo enfrentamos una crisis, sino cómo nos preparamos para el futuro. La vacunación sigue siendo la piedra angular de la estrategia preventiva contra los virus. Sin embargo, el doctor Viso enfatiza que la protección no termina con el fin de la temporada de gripe. "La vacuna te aporta inmunidad para la cepa de este año; pero cada año muta," señala, subrayando la importancia de adaptar nuestras defensas inmunológicas al cambio constante de los patógenos.

Mirando hacia el futuro, el jefe de Urgencias del San Rafael recalca la importancia de un enfoque holístico para mantener un sistema inmunológico fuerte. Más allá de la vacunación, factores como una alimentación saludable, la práctica regular de ejercicio, y evitar sustancias nocivas como el tabaco y el alcohol, juegan un papel crucial en la preparación de nuestro cuerpo para enfrentar desafíos futuros. El papel de la vitamina C es reiterado no como un remedio milagroso, sino como parte de un régimen constante de cuidado de la salud. "No vale ahora tomar de forma puntual la vitamina C; hay que tomarla todo el año," aconseja, promoviendo el consumo regular de alimentos ricos en esta vitamina como fresas, kiwis o naranjas.

Con la pandemia de COVID-19 todavía fresca en la memoria colectiva, el doctor Viso reflexiona sobre el cambio en la percepción pública hacia las vacunas. La "vulgarización" del concepto de vacunación ha llevado a una mayor conciencia sobre su importancia, particularmente entre las poblaciones vulnerables. A pesar de esto, señala una brecha significativa en las tasas de vacunación, con solo un 46% de la población siguiendo las recomendaciones, muy por debajo de los objetivos de salud pública.

El uso responsable de mascarillas, especialmente en interacciones con poblaciones de alto riesgo como las personas mayores, sigue siendo una medida prudente. Aunque el Manuel Viso observa que la mortalidad no ha aumentado drásticamente, el alto índice de positividad y el aumento en las hospitalizaciones señalan la necesidad de mantener una postura vigilante y preparada.

Mientras nos movemos más allá del pico de la temporada de gripe, el mensaje del doctor Manuel Viso es de precaución optimista y de preparación proactiva. A través de la vacunación, el cuidado personal y la responsabilidad colectiva, podemos fortalecer nuestras defensas contra los desafíos de salud que aún están por venir. Su visión no solo refleja una respuesta a las crisis pasadas, sino también una estrategia para construir un futuro más saludable y resiliente.