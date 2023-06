El final de la vida y la eutanasia a debate en Coruña el día 20 de junio

Cuando se cumplen dos años de la entrada en vigor de la ley de regulación de la eutanasia, el Colegio Oficial de Enfermería de A Coruña, el Consejo General de Enfermería e ISFOS (Instituto Superior de Formación Sanitaria) organizan el próximo martes, 20 de junio, la jornada "El final de la vida y la eutanasia a debate".

Expertos en la materia, tanto desde el punto de vista sanitario como jurídico, se reunirán en el Paraninfo de la Universidade de A Coruña en una jornada de puertas abiertas hasta completar aforo. Una de las ponentes es Belén Maside, enfermera especialista en salud mental en el hospital de día de psiquiatría de Oza-CHUAC. También es miembro del Comité de Ética Asistencial del CHUAC. “Si la ley de por sí es farragosa aunque garantista, deja varios campos un poco "desprotegidos", en concreto la salud mental. Aquí el papel del equipo sanitario (y en concreto de la enfermería) será fundamental: prudencia, deliberación, acompañamiento y tiempo, respetando en cada caso la singularidad de cada paciente.

La jornada del martes empezará a las 9.00 de la mañana con los discursos de bienvenida. A las 9.15, en la primera mesa debate, se analizarán los aspectos legales y psicológicos de la eutanasia, con la intervención del magustrado Fernando Ruiz y de la catedrática de psiquiatría de la Complutense, Inés López-Ibor. Las profesionales de la enfermería darán su punto de vista a partir de las 11.30. Angelica Lijó es la supervisora de la unidad de cuidados paliativos y de crónicos complejos del CHUAC: “Hablaremos del papel de la enfermería en el paciente en situación de últimos días. Cuando ya no podemos curar, y tenemos que “estar", el papel de la enfermería es fundamental. La atención no solo al paciente, sino también a sus cuidadores y/o familia, en cuanto a la resolución de dudas o inquietudes. No se trata de síntomas, sino de mucho más. Veremos los diferentes puntos de vista, el del profesional, el del cuidador y el del paciente”.

La última mesa debate sobre el final de la vida desde un punto de vista sociocultural comenzará a las 15,30 horas. Las personas interesadas pueden encontrar la información en: https://www.colegioenfermeriacoruna.org/