Guillermo Debén, hematólogo: “Hay pacientes cuya vida pende de un acto generoso a través de la donación de sangre”

En el Día Mundial del Donante de Sangre los especialistas coinciden en la importancia de la sensibilización social para garantizar los suministros de los hospitales. “Las donaciones salvan vidas”, apunta el hematólogo del CHUAC, Guillermo Debén Ariznavarreta quien define como un acto de generosidad moral el de las miles de personas que donan sangre cada día en Galicia.

¿Cómo de importante es la donación de sangre en el día a día de un hospital?

En el día a día de un hospital la sangre es igual de importante que en un organismo normal, es decir, es un fluido que mantiene vivo al hospital. Existe un grupo muy importante de pacientes que necesitan el aporte de sangre porque ellos no la pueden fabricar porque están enfermos, es el caso, de los hematológicos. La tecnología de la cirugía y de la anestesia han mejorado, pero aún así hay cirugías que son enormemente sangrantes. Y después hay otro gran grupo de pacientes, más o menos interrelacionado con la anterior, que son, por ejemplo, los trasplantes. Hay trasplantes que son grandes consumidores de sangre como son los trasplantes hepáticos, aunque en eso también se ha mejorado mucho. La sangre es un fluido vital y es un activo tanto para las personas como para los hospitales.

¿El avance médico ha hecho que en las intervenciones sea necesaria menos sangre?

La respuesta tiene una doble vertiente. Quizá se necesite menos porque la tecnología es mucho mejor y los servicios y cirugías son más cuidadosas y menos sangrantes. Pero al mismo tiempo se necesita más sangre porque hacemos muchísimas más cosas. En lo que a mí respecta, mis pacientes hematológicos están enfermos de uno de los órganos que fabrica la sangre que es la médula ósea y, por tanto, todo lo que ellos no fabrican hay que dárselo. Esto sería imposible si no fuese por la generosidad de las personas, ya que hay una cantidad importantísima de intervenciones médicas que serían imposibles sin tener ese aporte de sangre fresca todos los días.

¿Todavía no se puede fabricar sangre artificial?

De momento no, es cierto que hay intentos y existe algún buen experimento al respecto pero a día de hoy no existe sangre artificial. La sangre es un tejido complejísimo con muchos componentes como plaquetas, factores de coagulación, glóbulos rojos y blancos o albúmina, entre otros. Cada uno de estos componentes se fraccionan y tienen su indicación y aplicación, pero hay algunos que no pueden ser sustituidos de momento.

¿Todo el mundo puede donar sangre?

Todo el mundo que esté sano puede donar. Entendiendo por “sano” aquella persona que no tiene ninguna enfermedad que pueda transmitir por la sangre. Pero el legislador en nuestro país es bastante restrictivo y toda persona que tenga un diagnóstico de cualquier enfermedad no puede donar sangre tampoco a día de hoy. Cuando alguien quiere hacerse donante tiene que pasar una entrevista y se le hacen una serie de análisis y eso tiene una doble vuelta, por una parte, se garantiza que el paciente reciba una sangre óptima y, por otra, si se detecta algún hallazgo esa sangre no se podría utilizar, pero al donante se le notifica, es una doble garantía para el paciente y para el donante.

¿Existen mitos que es necesario desmontar en relación a la donación de sangre?

Es muy importante saber que la donación de sangre no tiene ningún efecto nocivo, aunque tampoco lo tiene beneficioso. Lo beneficioso es mostrar esa generosidad y compartir tu cuerpo con la ciencia, pero después existen muchos falsos mitos que es necesario desmontar. La mejor recompensa por donar es la satisfacción moral de estar salvando vidas. En nuestra planta tenemos muchos trasplantados, pacientes de leucemia que casi a diario reciben transfusiones. Si no lo hiciésemos los tratamientos serían imposibles y estos pacientes se morirían. Hay muchas pacientes dentro del hospital que su vida pende de un acto generoso de otra persona como es la donación de sangre.