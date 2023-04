Trucos para comer sano entre horas, con la dietista Carolina Mosquera

Comer entre horas no tiene que afectar a la dieta. Es posible picar sin temor a engordar ni a poner en riesgo la salud. Pero debemos de tener en cuenta que los ultraprocesados hay que eliminarlos y que en su caso, se debe recurrir a tentempiés saludables. Carolina Mosquera es dietista especializada en obesidad y nutrición clínica. Durante su formación comprendió lo maravilloso que es poder ayudar a las personas a mejorar su salud mediante pequeños cambios en sus hábitos diarios. La profesional habla sobre ello:



“La mejor merienda o snack es sin lugar a dudas, la fruta. A veces, si trabajamos en un ambiente donde hay otro tipo de alimentos que pueden ser más llamativos, se suele dejar a un lado la fruta y se opta por los ultraprocesados. Por lo tanto, para hacer la fruta más atractiva, podemos bañarla en chocolate. Mi consejo es que la metamos en la nevera y la dejemos enfriar. Así, conseguiremos que nos apetezca más comer la fruta y esto nos quitará las ganas de comer otras cosas que lleven chocolate y que realmente son insanas”, destaca la dietista.

Si realizas trabajos donde el cuerpo se mantiene activo o si después de trabajar vas a realizar deporte, Carolina propone la ingesta de un sándwich y estas son algunas de las opciones:

- Sándwich de mozzarella, mango y lima.

- Sándwich de hummus.

- Sándwich de crema de cacahuete y rodajas de plátano.

- Sándwich de huevo revuelto y aguacate.

Como hábitos saludables, Carolina destaca que en la medida de lo posible, debemos procurar tener un horario regular de comidas: “sería fantástico poder comer y cenar a la misma hora, porque el cuerpo tiene memoria. A veces, pensamos que tenemos hambre a media mañana o a media tarde y realmente, es aburrimiento. A esto, debemos añadir también, que cuanto más hidratados estemos, mejor”, afirma.

Entre los servicios que ofrece la profesional destacan: la pérdida y control de peso; el control de las patologías gástricas y del intestino; diabetes e hipertensión; embarazo y lactancia; y alergias e intolerancias alimentarias. “No me gustan las dietas. Más del 90% de las personas que intentan hacer dietas siguiendo las recomendaciones oficiales, fracasan. No solo no adelgazan, sino que el 60% de las personas que las hacen, terminan con más peso del que tenían. Es el mecanismo de supervivencia, el cuerpo hace reserva de grasa. Creo firmamento en los beneficios de una alimentación saludable y debemos buscar siempre una solución personalizada para cada paciente”, añade.