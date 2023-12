El 2023, marcado por las rupturas: estas son todas las parejas de famosos que han roto este año

La ruptura de Rosalía y Raw Alejandro, la respuesta con su música de Shakira a Gérard Piqué tras su separación, el divorcio de Ricky Martin, los noviazgos de Taylor Swift o los 80 años de Mick Jagger, Julio Iglesias o Serrat, fueron algunas de las noticias que marcaron la actualidad en la prensa rosa en 2023.

Un aluvión de rupturas

Tras dos años de relación, con anillo de compromiso y boda anunciada, la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro pilló a todos por sorpresa y provocó un duelo de indirectas en los Latin Grammy, el primer acto público en el que los dos artistas coincidían.



Pero Cupido ha vuelto a tocar el corazón de Rosalía. Imágenes publicadas en medios estadounidenses apuntan a que su nueva ilusión es el actor Jeremy Allen White ('The Bear').



También con cambios vivió el año Taylor Swift, que rompió con el cantante británico Matt Healy para empezar poco después una relación con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.



Otra montaña rusa sentimental fue la vivida por la cantante española Aitana, que sufrió dos rupturas: la primera con el actor Miguel Bernardeau ('Élite') y la segunda con el colombiano Sebastián Yatra.



También dejaron de ser pareja en 2023 Ricky Martin y Jwan Yosef, seis años después de darse el 'sí quiero' y con dos hijos en común, y Britney Spears y Sam Ashgari, que solo duraron un año casados.



Breve fue la relación del futbolista brasileño Neymar y la modelo Bruna Biancardi que rompieron tan solo un mes después del nacimiento de su primera hija.

Año difícil para Shakira y Alejandro Sanz

Tras separarse de Piqué, Shakira se centró este 2023 en la música. Un año en el que entró pisando fuerte con el lanzamiento de su colaboración con Bizarrap, 'Bzrp Mussic Session #53', en el que disparaba contra el exfutbolista y padre de sus dos hijos, Milan y Sash.



La artista, instalada ahora en Miami (EE.UU.), pasó además momentos amargos por su problemas con la Hacienda española, solucionados in extremis al aceptar pagar una multa de 7,8 millones de euros para evitar la cárcel.



También resultó complicado el año para el cantante Alejandro Sanz, que tras su separación de la artista cubana Raquel Valdés, revolucionó las redes con un mensaje: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...) A veces no quiero ni estar".



Más romántico comenzó el 2023 para Tamara Falcó, hija de Isabel Preysler y uno de los rostros más conocidos de las revistas del corazón. Lo estrenó con una reconciliación con su prometido Íñigo Onieva, con el que se casó en julio en un boda con más de 300 invitados.

Boom de nacimientos

Otro de los personajes del año ha sido la actriz y empresaria Ana García Obregón, de 68 años, que recuperó las ganas de vivir, gracias a su hija-nieta, Ana Sandra, quien nació el 20 de marzo en Estados Unidos, por gestación subrogada, con genética de su difunto hijo, Aless Lequio.



También por gestación subrogada, Paris Hilton de 42 años, tuvo dos hijos; Rhianna dio a luz a su segundo retoño; el actor Jude Law y el salsero Marc Anthony llegaron cada uno al séptimo hijo y Bertín Osborne espera el sexto de una breve y polémica relación, tanto que el cantante español calificó el embarazo de "accidente".



El cantante colombiano Maluma está feliz con su próxima paternidad junto a su pareja Susana Gómez.

Los 80 de Jagger, Iglesias, Serrat...



Y mientras unos nacen, otros van cumpliendo años, muchos, tantos como 80.



En mayo le tocó a Raphael, que puede presumir de llevar más de 60 encima de los escenarios.



También en la brecha sigue Mick Jagger, que los cumplió en julio y demuestra en cada actuación una energía que supera a la de muchos veinteañeros, al igual que su compañero de los Rolling Stones, Keith Richard, que soplará las velas el lunes 18.



Julio Iglesias se unió en septiembre al club de los octogenarios y Joan Manuel Serrat lo hará en breve (27 de diciembre).



Y del mundo de la actuación, Robert de Niro continúa dando lecciones de actuación a sus 80 años, cumplidos en agosto, una cifra a la que no llegará Mathew Perry, que falleció en octubre con tan solo 54 años, dejando a su mítico Chandler de 'Friends' para recordarle.



Un 2023 en el que también nos dejaron Tina Turner, Ryan O'Neal, Raquel Welch, Gina Lollobrigida, Concha Velasco, Carmen Sevilla, María Jiménez, Antonio Gala, Shane MacGowan, Lisa-Marie Presley, Cecilia Priego, Cecilia Pantoja Levi, Francisco Ibáñez o Paco Rabbane.