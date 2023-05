La 30ª edición de los premios del Sindicato de Actores será transmitida por Netflix

La edición número 30 de los premios del Sindicato de Actores se llevará a cabo el 24 de febrero de 2024 y será transmitida por primera vez en directo desde la plataforma de “streaming” Netflix.



El espectáculo tendrá dos horas de duración y se llevará a cabo desde el Shrine Auditorium & Expo Hall, en Los Ángeles (California, EE.UU.), su sede de siempre desde 1997, exceptuando las ediciones de 2022 y 2023, según un comunicado emitido este martes por la organización.



La última entrega fue transmitida por el canal de Youtube de Netflix, después de que se venciera el acuerdo del sindicato con la cadena de televisión TBS.



La organización también anunció que, para que las actuaciones puedan ser consideradas para un premio, deben de emitirse o estrenarse entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.



Las candidaturas se abrirán el lunes 28 de agosto de 2023 y se cerrarán el viernes 27 de octubre de este año; y los nominados serán anunciados el miércoles 10 de enero de 2024.



En la pasada edición, el filme “Everything Everywhere All At Once”, de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, fue el triunfador de la noche al alzarse con los premios más importantes como los de mejor reparto de la temporada cinematográfica, mejor actriz protagonista y mejor actor y actriz de reparto.



En las categorías de televisión, las series “The White Lotus”, de HBO, y “Abbott Elementary”, de ABC, fueron las ganadoras en los apartados de mejor serie dramática y mejor serie de comedia, respectivamente.



Otros premios de la industria ya que han adelantado su fecha para 2024 son los premios Óscar.



Recientemente la Academia de Hollywood anunció que la 96ª edición de la entrega se celebrará el 10 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles (California, EE.UU.) y que las nominaciones será anunciadas el 23 de enero de 2024.