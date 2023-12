El adiós a Itziar Castro en las redes sociales

Del actor y director Santiago Segura a la vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz, el mundo del cine, la televisión, el deporte, la política y el activismo se han despedido en las redes sociales de la actriz catalana Itziar Castro, fallecida anoche de un paro cardíaco a los 46 años.



Sobrecogidos por su repentino fallecimiento, amigos, compañeros de profesión y responsables políticos la recordarán como una mujer luchadora y que desprendía luz, tanto en su faceta de actriz como en su defensa de la igualdad y su activismo contra la violencia de género.



En un mensaje en X (antes Twitter) Santiago Segura la define como "una actriz maravillosa y una persona cariñosa, inteligente y divertida" y recuerda que padecía lipedema, una enfermedad degenerativa.



"A veces lo pasaba mal viendo el 'hate' y el' bullying' que tenía que aguantar en esta misma red social, aunque ella lo afrontaba siempre con fuerza y valentía", indica el director de "Torrente" o "Padre no hay más que uno", que lamenta este golpe "repentino y cruel".



El actor, director y dramaturgo Secun de la Rosa, ha expresado su conmoción porque ayer mismo le envió su último mensaje. "Siempre estás, apoyas, quieres y valoras al otro; campeona, luchadora, amas la vida, tu profesión, eres amiga, quizás sepas más de lo rápido que va la vida que nosotros".

Desde el Gobierno las condolencias han llegado por parte de varios ministerios. "Una actriz comprometida, que alzaba su voz contra todo lo injusto que tenemos como sociedad; una mujer divertida, que contagiaba felicidad, te echaremos de menos", ha escrito la vicepresidenta y líder de Sumar Yolanda Díaz.



El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha lamentado su marcha temprana y ha elogiado la "huella imborrable" que ha dejado en España, "por su enorme talento, pero también por ser una mujer luchadora".



Elma Saiz, ministra de Inclusión, expresa su admiración y cariño y considera que gracias a su talento y compromiso, España es "un lugar más diverso, tolerante y bonito" y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, reconoce su talento en cine, teatro y televisión y su defensa pública de la igualdad y contra la violencia de género.



En la misma línea se han expresado su predecesora, Irene Montero y la líder de Podemos Ione Belarra.

"Sólo podemos agradecer su inmenso talento y su incansable lucha por una sociedad más igualitaria y mejor para todas", ha señalado Belarra. Y Montero despide a una "actriz talentosa, buena amiga, feminista y luchadora, dispuesta siempre a estar ahí para defender las causas justas".

El president de la Generalitat, Pere Aragonés, se ha unido a las condolencias por la pérdida de una actriz "comprometida, única y extraordinaria".

La Academia de Cine, el Festival de San Sebastián, la Seminci de Valladolid, la Unión de Actores o la Fundación AISGE han expresado su pésame a la familia, amigos y compañeros de Castro. "Siempre tan valiente y corajuda, tan brillante e inspiradora", según AISGE.

Actores como Anabel Alonso, Tristán Ulloa y Lidia San José, escritoras como Alana Portero y Carme Chaparro, el director Montxo Armendáriz, la productora Morena Films o la Fundación Pedro Zerolo, también se han unido a la marea de condolencias.

También en las últimas horas se ha pronunciado en la misma red social la futbolista del Pachuca mexicano y campeona del mundo con la selección española Jenni Hermoso, quien ha dedicado un sentido mensaje a la actriz.



"No puedo creerlo, es que no puedo creer que te hayas ido... Te he escrito, deseando que todo fuera un mal sueño. Pero pasan las horas y no consigo imaginarme que no me contestarás", ha escrito.

Ha relatado que Castro apareció en su vida "como un ser de luz" y la protegió, la cuidó y ayudó a ser más fuerte: "Me enseñaste que la vida es bonita, aunque a veces cueste verlo. Que p*ta injusta es la vida", ha señalado la deportista en su cuenta de X.



"Amiga, como me escribiste en el libro que me regalaste, tu lucha es mi lucha, siempre. Seguiré tu estela y lucharé por ti, como tú lo hacías por todas nosotras", ha concluido Hermoso en su mensaje, que ha acompañado con un par de fotografías en las que aparece ella junto a la artista y el libro dedicado.



La propia Castro estuvo muy activa en redes sociales hasta el último momento con mensajes combativos, humorísticos y emotivos que conformaban su sello de identidad.