Alertan de una estafa en la que ofrecen una remuneración por dar 'me gusta' o visitar webs

La Policía Nacional ha alertado de una nueva ciberestafa por la que un supuesto empleado de recursos humanos de una empresa ofrece, a través de plataformas de mensajería instantánea o por redes sociales, un trabajo sencillo, como dar 'me gusta' a una publicación o visitar webs, a cambio de una importante remuneración.



Estas ofertas de trabajo, que no requieren de experiencia previa, suelen consistir en valorar aplicaciones; dar 'me gusta' en redes sociales o vídeos; recomendar compras en webs, o simplemente visitar páginas, según advierte en un comunicado la Policía Nacional de Cantabria, donde se han dado casos de esta ciberestafa.



Para ganarse la confianza de la víctima, los estafadores solicitan pequeñas inversiones, que serán devueltas con ganancias, supuestamente procedentes de su trabajo.



Después, la víctima irá aumentando la cantidad de dinero invertida, que en algunos casos supera los miles de euros.



Cuando realiza la inversión más elevada, el estafador deja de reembolsar el dinero, cortando todo tipo de contacto con la víctima.



En ocasiones, los ciberestafadores pueden obligar a la víctima a hacer transferencias o a darse de alta en servicios de criptomonedas u otras plataformas de pago, como condición para recibir el dinero por su trabajo.



La Policía recomienda actuar con desconfianza ante mensajes de desconocidos y ofertas de empleo demasiado sencillas y remuneradas con un alto salario; nunca hacer transferencias a números de cuenta que no se conozcan; no fiarse de empresas que soliciten dinero en un proceso de selección; no pulsar ningún enlace en mensajes de correo, plataformas o redes sociales no solicitados; y contactar con la entidad bancaria y denunciar ante la Policía si se sufre una estafa de este tipo.