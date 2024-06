Atención Primaria avisa de un verano tan duro como el pasado, suplentes y con cierres

La Atención Primaria no mejora. Los médicos de familia auguran un verano duro, en línea con el pasado porque los problemas se arrastran y no se han tomado medidas para revertirlos: faltan profesionales, las vacantes no se cubren y está el temido cierre de los centros unitarios, aquellos con un único profesional.



En una entrevista y al hilo del 30 congreso nacional que la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMG) celebra en A Coruña del 13 al 15 de junio, su presidenta Pilar Rodríguez Ledo afirma que "nadie duda" de que este verano habrá problemas en el conjunto del sistema sanitario, si bien considera que serán más visibles en la Atención Primaria porque es el nivel con los recursos humanos más limitados.



"Deberíamos aprender de un año para otro, pero no es así", subraya la presidenta de la SEMG que recuerda que "a estas alturas no hay ninguna medida con resultados inminentes".



En opinión de Rodríguez Ledo, lo que más urge es la redistribución de recursos humanos y la compensación y reconocimiento a los profesionales que trabajan más horas de las que deben.



Precisamente, hace ahora un año, el entonces presidente de la SEMG, Antonio Fernández-Pro, denunciaba también a las puertas del congreso nacional que la presión asistencial en vacaciones, concentrada en los meses de julio y agosto, redundaba en más demoras en las consultas, retrasos en el diagnóstico y el doble de pacientes por facultativo, con una media ordinaria de 40-50 por día.



Rodríguez Ledo pone el foco en los centros de Atención Primaria que tienen al frente solo un profesional, "que cuando coge su descanso de vacaciones, con todo su derecho, no queda nadie y el centro se ve obligado a cerrar salvo que se consiga cubrir con otro médico, lo cual es extremadamente difícil".



Por ello, considera que es en los centros unitarios, en su mayoría en zonas rurales o más aisladas, donde puede haber más problemas, por lo que lamenta que no se atienda con tiempo unas necesidades que ya son conocidas por los profesionales, las comunidades autónomas y los ciudadanos.



La presidenta de la SEMG sostiene que las autonomías deben de ser responsables y coordinarse en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y lamenta, que en el último consejo, solo cuatro hayan presentado sus planes de verano.



Una época, la estival, dice, en la que hay que tener en cuenta los flujos de población para hacer una redistribución práctica de las necesidades, que no son las mismas en cada territorio ya que habrá zonas con sobrecarga por las vacaciones y otras más vaciadas.



La Medicina de Familia es la especialidad más demandada

Rodríguez Ledo quiere acabar con los mensajes que insisten en que la Medicina de Familia es la especialidad menos demandada y afirma que, al contrario, los médicos interno residentes (MIR) optan por ella cuatro veces más que por la especialidad siguiente.



Y es que en la última convocatoria MIR, igual que anteriores, la especialidad de Medicina de Familia es la que ofertaba más plazas (2.489) seguida de Pediatría y Áreas Específicas (508).



Por tanto, la presidenta de la SEMG remarca que es "la especialidad más elegida, pero no hay tanta gente que la elija como queremos".



"Nosotros querríamos llenar el déficit de profesionales de 15 años en una convocatoria, y eso no puede ser" insiste esta médico de familia que sí quiere dejar claro que "no es la especialidad menos demandada sino la que más plazas oferta, y hay que ponerse serios con este mensaje".



De cara al 30 congreso nacional, Rodríguez Ledo explica que la Atención Primaria será uno de los temas estrella como eje vertebrador de los nuevos tiempos sanitarios y con una exigencia de adaptación en la forma de gestión.



Otro de los asuntos que más se trabajarán en este congreso es la inteligencia artificial como soporte para tareas burocráticas y como aliada que permita disponer de más tiempo para la actuación médica.



En este 30 congreso nacional de la SEMG participan 2.500 profesionales de manera asistencial, 1.500 en formato online (principalmente de México, Argentina, Cuba y Chile) y se defienden 808 comunicaciones, de las 1.082 presentadas.