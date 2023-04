El Bribón sale a navegar sin Juan Carlos I

El Bribón 500 ha salido a navegar este domingo alrededor de las 11,45 horas, 45 minutos antes de que arranque oficialmente la regata del domingo de la Copa del Rey de Vela que se celebra este fin de semana en Sanxenxo. Como ocurrió este sábado, lo ha hecho sin el rey emérito a bordo, pese a que se esperaba que ejerciese como patrón.



Tras salir de la embarcación, el ex monarca ha abandonado las inmediaciones del puerto deportivo del municipio pontevedrés, también sin hacer parada en el Club Náutico.



El ex monarca llegaba este domingo al puerto deportivo de Sanxenxo alrededor de las 11,15 horas para arrancar la jornada de navegación, si bien el inicio de las pruebas no estaba previsto hasta las 12,30 horas.

Antes de las 11,00 horas, el ex monarca abandonaba la casa de su anfitrión, Pedro Campos, que conducía el vehículo en el que han entrado directamente hacia el espigón del puerto.



En el asiento del copiloto, el rey emérito ha saludado a la prensa congregada en las inmediaciones del club pero, un día más, no ha hecho declaraciones.



Ya en el muelle, Don Juan Carlos ha permanecido en el interior del coche algo más de media hora, mientras la tripulación ponía a punto el Bribón.



Alrededor de las 11,45 horas, el Bribón ha salido a navegar pero sin Don Juan Carlos a bordo, que se ha marchado en dirección a la casa de su anfitrión un día