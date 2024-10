Britney Spears se casa... con ella misma

La diva del pop estadounidense Britney Spears ha compartido una fotografía en su perfil de Instagram vestida de novia y en la que afirma que se ha casado con ella misma.



La cantante dice en la red social que, si bien algunas personas podrían pensar que es vergonzoso, ella está convencida de que es "lo más brillante que he hecho" en la vida.



La intérprete de éxitos como "Baby One More Time", de 42 años, agrega que no podría estar más emocionada con su elección.



"El día que me casé conmigo misma", escribió Britney en Instagram el 20 de octubre. "Lo recuerdo porque puede parecer vergonzoso o estúpido, ¡pero creo que es lo más brillante que he hecho en mi vida!".

La cantante compartió el mensaje junto a un video en el que aparece con un vestido blanco de satén y un velo de encaje al ritmo de "Fields of Gold", de Sting, una romántica canción del líder de "Police".



Según publican medios locales, a la cantante no se le han conocido nuevas relaciones desde su separación de Sam Asghari en mayo de este año.



El actor había solicitado el divorcio en agosto de 2023, poco más de un año después de su matrimonio en junio de 2022. Anteriormente, estuvo casada con Jason Alexander y Kevin Federline, con quienes tiene dos hijos: Sean Preston Federline, de 19 años, y Jayden James Federline, de 18, explica el medio "E!News".