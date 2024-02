Bruce Springsteen comunica el fallecimiento de su madre, Adele

El cantante Bruce Sprintgsteen ha comunicado este viernes a través de su cuenta de Instagram que su madre, Adele, falleció a los 98 años el pasado miércoles.



Bruce Springsteen (Long Branch, Nueva Jersey, 1949) ha compartido la noticia junto a un emotivo vídeo donde baila con su madre la canción "In The Mood", de Glenn Miller.



Junto al vídeo, Springsteen ha escrito un fragmento de la letra de su canción "The Wish" (1998): "Recuerdo que por la mañana mamá escuchó sonar el despertador. Me acostaba en la cama y te escuchaba preparándote para ir al trabajo, el sonido de tu estuche de maquillaje en el fregadero. Y las señoras de la oficina, llenas de lápiz labial, perfume y faldas crujientes, qué orgullosas y felices siempre parecías caminar a casa desde el trabajo".



"No es una llamada telefónica el domingo, ni flores ni una tarjeta del Día de la Madre. No es una casa en la colina con un jardín y un pequeño patio bonito. Tengo mi hot rod en Bond Street. Soy mayor pero me reconocerás de un vistazo. Nos buscaremos un pequeño bar de rock and roll y saldremos a bailar".