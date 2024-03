Catorce heridos, uno crítico, al caer un autobús en el agujero de unas obras en Esplugues

Catorce pasajeros de un autobús urbano de la línea L10 han resultado heridos, uno de ellos en estado crítico, tras precipitarse el vehículo por el agujero de las obras de un aparcamiento en la avenida Sant Ildefons de Esplugues de Llobregat (Barcelona), en la frontera con Cornellà de Llobregat.



Según han informado a EFE fuentes de los Bomberos de la Generalitat, en el autobús accidentado viajaban unas veinticinco personas, de las cuales la mayoría han podido salir del vehículo por su propio pie, aunque catorce de ellas han resultado heridas.



Según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha movilizado 11 dotaciones, hay un herido crítico, que ha sido trasladado al Hospital de Bellvitge, uno grave, que está siendo atendido en el Hospital Moisès Broggi, seis menos graves y otros seis leves.

El accidente de este autobús urbano no ha provocado heridos entre los trabajadores que en ese momento se hallaban en la obra.



El teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso del accidente a las 13:49 horas y hasta el lugar se han desplazado once ambulancias del SEM y cinco dotaciones de Bomberos de la Generalitat, cuyos efectivos no han tenido que llevar a cabo tareas de excarcelación al no haber ningún pasajero atrapado dentro del autobús siniestrado.



El accidente ha provocado, además, una fuga de gasóleo, que está siendo controlada por los efectivos del cuerpo de Bomberos desplazados hasta el lugar, que ya han estabilizado el autobús urbano accidentado.



Protección Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del plan PROCICAT debido a este accidente de tráfico.