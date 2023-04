Ciudadanos pide un pacto para congelar óvulos y fijar la gratuidad de la reproducción asistida

La portavoz nacional de Ciudadanos (Cs), Patricia Guasp, pidió “un pacto nacional para la congelación de óvulos”, además de “garantizar la gratuidad de la reproducción asistida” como medidas para mejorar los datos de natalidad en España.



“Muchas madres tienen que acudir a la reproducción asistida al retrasar tanto la maternidad y por tanto no debe salir de los bolsillos de las familias. Que el sistema sanitario español les garantice el poder acudir a la reproducción asistida para ser madres, y también hay que hablar de un pacto nacional por la congelación de óvulos, hay que abrir también este debate”, afirmó.



Guasp explicó que uno de los motivos por los que en España no nacen niños se debe a los gastos económicos que supone la crianza. “Estoy convencida que hay mujeres, hay padres que quieren ser madres y padres pero que no pueden, que al final es como una hipoteca y una carga económica y no puede ser que en este país no nazcan niños por culpa de problemas económicos”, apuntó.



Así, desde Cs se mostraron a favor de ayudar a futuras madres y padres con estas medidas y así poder mantener el sistema del país. “Tiene que haber alguien valiente que les facilite el poder ser madres y padres y aumentar esa natalidad. Por tanto, hay que potenciar, impulsar la natalidad en nuestro país”, añadió.

Catálogo de medidas



Posteriormente, en una rueda de prensa en la sede del partido, Guasp detalló sus medidas, empezando por reducir la lista de reproducción asistida en la sanidad pública y por compensar los gastos de tratamiento en las clínicas y los centros privados mediante desgravación en el IRPF. También reclamaron garantizar la ausencia de discriminación en el acceso a los tratamientos de reproducción asistida para preservar la fertilidad de las personas con una enfermedad que puede poner en riesgo su capacidad para gestar.



Proponen, además, dar un permiso laboral retribuido para las mujeres durante el tratamiento Otra medida es incluir en la cartera del Sistema Nacional de Salud los medicamentos para la estimulación folicular, la punción ovaria y la transferencia de embriones, aunque sean también prescritos por las clínicas privadas.

También defendió la donación de óvulos con carácter altruista y la opción de congelar los propios sin un coste económico enorme. “Creo que debemos de llegar a este consenso y Ciudadanos acaba de abrir este debate para llegar a un acuerdo y avanzar en una estrategia nacional”, insistió.