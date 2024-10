Confirman que los huesos enterrados en Sevilla son de Cristóbal Colón

Investigadores forenses de la Universidad de Granada, liderados por el catedrático de Medicina Legal José Antonio Lorente, han confirmado este jueves, de forma definitiva, que los huesos de Cristóbal Colón enterrados en la Catedral de Sevilla son del descubridor de América.



Así lo ha comunicado Lorente durante la presentación del largometraje documental ‘Colón ADN. Su verdadero origen’, de Story Producciones, que el día 12 de octubre, Día de la Hispanidad, emitirá RTVE; una especie de 'thriller' histórico, que resolverá algunas incógnitas tras más de veinte años de investigaciones.



Hasta su emisión no se desvelará lo que apunta la investigación de los científicos sobre el otro enigma que rodea a esta figura histórica: su origen, dónde nació, algo que permitirá "arrojar luz sobre la historia y también reescribirla", según ha señalado la presidenta interina de la Corporación, Concepción Cascajosa.



En el acto que se ha celebrado en la Real Academia Nacional de Medicina, al tratarse para su presidente, Eduardo Díaz-Rubio, de "un día histórico" para la ciencia, Lorente ha explicado que en los primeros estudios de 2003, 2004 y 2005 se habló de una "compatibilidad posible" de que esos huesos fuesen de Colon, si bien era una probabilidad baja porque no había suficiente cantidad de ADN.



"Hoy se ha podido comprobar con unas tecnologías nuevas por lo queda definitivamente afianzada esa teoría previa parcial de que los restos de Sevilla son de Cristóbal Colón", ha señalado.



Lorente ha asegurado que el dato es "exacto" por lo que fiabilidad desde el punto de vista del dato genético es "prácticamente absoluta" y ha sido replicado por diferentes laboratorios.



Además, ha avanzado que la investigación será publicada por una revista científica internacional que es lo que hacen los científicos cuando tienen un resultado que quieren compartir.



La investigación encabezada por Lorente trata de arrojar luz sobre el origen del navegante, en torno al cual circulan varias teorías, si bien la más extendida e internacionalmente aceptada es que era de Génova (Italia).



Pero hasta hoy hay numerosas teorías, que podría ser portugués, de Cataluña, Galicia, de Guadalajara, de Ibiza, Mallorca, que era también noruego e incluso que era americano.



Ahora, este trabajo, que ha incluido el análisis de ADN de los restos óseos de los que se disponen de Cristóbal Colón, su hijo Hernando y su hermano Diego, determinará científicamente cuál era su procedencia.



Al acto también ha asistido uno de los descendiente del navegante, el duque de Veragua, el vigésimo Cristobal Colón, quien no obstante ha advertido de que el esqueleto que hay en Sevilla es incompleto, y que a ello también se aferran en República Dominicana para decir que también cuentan con huesos del descubridor.



"¿Pudiera ser que parte de los huesos estén en Dominicana y parte en Sevilla?", se ha preguntado el doctor Lorente, quien se ha contestado que de acuerdo a los huesos que hay sí, porque "ni están todos en Sevilla, ni están todos en Dominicana".



No obstante, también ha subrayado que los restos que hay en el país caribeño "no han sido objeto de estudio" porque, aunque cuando comenzaron la investigación fueron allí, sus autoridades les dijeron que no había ninguna duda de que eran de Colón.