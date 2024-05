Cortes de tráfico y 400 policías: la locura por Taylor Swift en Madrid

Taylor Swift regresa este miércoles a Madrid trece años y varias "eras" después de su hasta ahora único concierto en la ciudad en una situación muy diferente, convertida en la reina indiscutible de la taquilla y los medios de comunicación.



Salvo por el recuerdo expreso que dedica en su actual gira a todas sus etapas y discos, pocas coincidencias habrá entre esta visita y la que realizó casi en sus inicios al Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid en 2011 para presentar 'Speak Now' (2010).



Entonces embajadora de un "country" edulcorado, ni el Grammy al mejor álbum que ya había cosechado por el previo 'Fearless' (2008) la convirtió en un imán irresistible para el público español: solo 4.000 personas asistieron a aquella cita.



Como pudo comprobar entonces EFE, las gradas lucían grandes calvas y la mitad de la pista se había quedado vacía, lo que no impidió que Swift lleva a cabo con gran solvencia su "show" y diera muestras, al piano, la guitarra o el ukelele, de que era algo más que otra cara bonita del pop.



Muy diferente en cuanto a respuesta popular encontrará en el renovado estadio Santiago Bernabéu tanto este miércoles como este jueves, 30 de mayo, en sus únicos conciertos en España dentro del ya icónico 'The Eras Tour', la gira más taquillera de la historia.



Se estima que al menos unas 110.000 personas podrían acudir esta vez a su llamada, aunque no se ha comunicado oficialmente la cifra real de cada uno de estos "shows", que agotaron entradas de manera fulgurante pese a sus altos precios en comparación con otros países como Reino Unido o Francia (unos 600 euros para las más caras).



En Ticketswap, uno de los portales más comunes del mercado de reventa, no hay disponible ni un solo ticket para asistir a su primer concierto en la ciudad, muestra de la expectación y fervor que despierta ahora mismo la autora de 'Shake It Off': este es el sitio en el que hay que estar este miércoles.



Es fruto de una conquista paulatina de espacios no solo musicales, aunque también, gracias por ejemplo al álbum 'Red' (2012), con el que dio el salto a un mercado pop más global; a '1989' (2014), probablemente su trabajo más celebrado a nivel comercial, o a 'Folklore' (2020), con el que en otro salto también se hizo con el favor de parte del mundo "indie" y de la crítica.



Ayudaron igualmente su constante interacción con su comunidad de seguidores, que la sigue como a la líder de una iglesia, y que además se haya erigido con actos concretos en emblema de algunas causas sociales como la defensa de una retribución justa en la música, el feminismo y la causa LGTBIq+.



Han conseguido incluso acallar de alguna manera las críticas a sus numerosos viajes en jet privado, señalada como la famosa que más contamina por emisiones de CO2, algo que intenta compensar pidiendo que en el Bernabéu se sirva durante sus conciertos comida vegana.



Sea como fuere, su público disfrutará de más de tres horas de concierto, varios cambios de vestuario (tantos como eras) y unas 45 canciones, con espacio a la sorpresa y cortes seminales como 'Love Story' o 'You Belong To Me', éxitos imprescindibles como 'Cruel Summer' o 'I Knew You Were Troubled' y algunos tan recientes como 'I Can Do It With a Broken Heart'.

Cortes y desvíos de tráfico en el entorno del Santiago Bernabéu por los conciertos de Taylor Swift

Los conciertos que ofrecerá este miércoles y mañana jueves Taylor Swift en el Santiago Bernabéu dentro de la etapa europea de su gira 'The Eras Tour' provocarán cortes y desvíos de tráfico en el entorno del estadio del Real Madrid, lo que conllevará también modificaciones en el recorrido de líneas de autobús de la EMT que pasan por la zona.



En concreto, los cortes están previsto desde las 10 horas de este miércoles y afectarán a las calles Concha Espina, Rafael Salgado y Padre Damián, según ha indicado el Centro de Gestión de la Movilidad del Ayuntamiento.



Para facilitar la movilidad de las aproximadamente 144.000 personas que está previsto asistan a los dos conciertos de la artista estadounidense, desde el Consistorio se recomienda el uso del transporte público para acceder a la zona, aunque algunas líneas de autobús de la EMT modificarán su recorrido habitual debido a los cortes de tráfico.



En declaraciones a los medios, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha apuntado que los cortes de tráfico son aquellos que Policía Municipal y Policía Nacional han determinado en el ámbito de la seguridad por la movilidad en el estadio.



La 'estrella' de la música aterrizará este miércoles a las 14.30 horas en el aeropuerto de Barajas junto a todos su equipo y se hospedará en el Hotel Villa Magna, situado en el número 22 del Paseo de la Castellana.



"La comitiva que viene desde el aeropuerto a la Hotel Villamagna y luego del Hotel Villamagna al concierto, en el caso del aeropuerto de Barajas, estará custodiada por Policía Nacional y luego por Policía Municipal y, salvo que haya alguna circunstancia de seguridad, no habrá ningún corte de tráfico", ha explicado Carabante.



En cuanto al transporte público, el delegado de Movilidad del Ayuntamiento ha explicado que la EMT reforzará la línea 150 (Sol-Sevilla/Virgen del Cortijo) "de manera notable" para facilitar los desplazamientos hasta el estidio.



Igualmente, Metro de Madrid reforzará el servicio en la Línea 10 del suburbano (Hospital Infanta Sofía-Puerta del Sur), en especial a la salida de los eventos, con hasta casi un 200% más de convoyes.



La estación más próxima y donde más viajeros están previstos es la de Santiago Bernabéu (Línea 10), aunque debido a las obras de remodelación que se están ejecutando en la misma, y ya que solo tiene habilitados los dos accesos (los del vestíbulo de Santiago Bernabéu pares e impares), el suburbano recomienda la utilización de las estaciones más próximas.



En este sentido, se aconseja recurrir a puntos de acceso y salida como son Nuevos Ministerios (Líneas 6, 8 y 10) que se encuentra a 750 metros; la estación de Cuzco (Línea 10), que se encuentra a 510 metros; la estación de Estrecho (Línea 1), que se encuentra a 1.200 metros y la estación de Concha Espina (Línea 9), que se encuentra a 1.300 metros.



Está previsto que los conciertos duren tres horas y media, y aunque las puertas del estadio para el acceso general se abran a las 16.30, la artista no actuará hasta las 20.00 horas, por lo que la hora prevista de finalización serían las 23.30 horas.

La Policía Nacional desplegará 400 agentes

La Policía Nacional desplegará 400 efectivos para velar por la seguridad durante los dos conciertos.



Serán unos 200 agentes cada día adscritos a unidades de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Madrid los que custodiarán las inmediaciones del estadio del Real Madrid antes, durante y después de cada uno de los conciertos, cuyas entradas están agotadas desde poco después de salir a la venta y que reunirá a unas 130.000 personas en total.



Fuentes policiales han señalado a EFE que el dispositivo estará integrado por agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR), la Unidad de Guías Caninos, la Brigada Móvil -para controlar los desplazamientos en Metro y Cercanías- y las unidades de Subsuelo y Drones.



También trabajarán durante los conciertos vigilantes de seguridad, que controlarán los accesos y revisarán las entradas, y miembros del equipo de seguridad privada de la artista, que se coordinará con las fuerzas de seguridad.



Dentro del estadio, la Policía Nacional establecerá un centro de coordinación para gestionar cualquier incidente que pueda producirse.



Por su parte, la Policía Municipal de Madrid desplegará a otros 200 agentes por día procedentes de la comisaría del distrito de Chamartín, de diversos grupos de las Unidades Centrales de Seguridad (UCES), de la Unidad de Servicios Especiales y de las secciones de drones y de guías caninos.



Según ha señalado el Ayuntamiento de Madrid, y aunque la asistencia sanitaria depende del organizador del evento, el Samur-Protección Civil reforzará su plantilla con 50 sanitarios más y desplegará un total de ocho ambulancias.



Aunque el concierto no está previsto que comience hasta las 20:00 horas, será sobre las 16:30 cuando se abran las puertas de un Santiago Bernabéu que desde este martes ya recibía a los primeros seguidores para comprar productos de la cantante y donde algunos han pasado la noche para ser los primeros en entrar.



La Policía Nacional, a través de mensajes difundidos en sus redes sociales, ha recomendado acudir con antelación al recinto y planificar la vuelta a casa, preferiblemente empleando el transporte público.



También ha alertado de los riesgos de estafa al comprar entradas en puntos de venta no autorizados y ha llamado a extremar las precauciones en caso de aglomeraciones, ante la posibilidad de ser víctima de robos.