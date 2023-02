Cristina Pedroche desvela que será madre de una niña

La presentadora Cristina Pedroche ha desvelado hoy en sus redes sociales que el bebé que espera junto a su pareja Dabid Muñoz será una niña.

Asegura que no sabe cómo la "puedo querer ya tanto sin haberte tenido entre mis brazos". Al mismo tiempo, en un mensaje escrito desde el corazón, asegura que solo quiere proteger a su futura hija. "A veces, tengo la sensación de que no quiero que salgas al mundo exterior nunca, me da miedo, quiero tenerte siempre dentro de mí para protegerte y cuidarte", escribe.

Al final, se despide con un entrañable mensaje de unión y equipo, "estamos a mitad de camino, y lo estamos haciendo muy bien. Tú y yo, juntas", para finalizar con un rotundo "Te quiero hija".