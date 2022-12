El Día contra las Epidemias recuerda que vendrán más y que hay que invertir para poder frenarlas

Este 27 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias, un día que se creó para alertar de las repercusiones “devastadoras y trágicas” de las epidemias en la vida humana que volverán, porque habrá otras nuevas y hay que invertir para frenarlas.



Estas son las advertencias de la Sociedad Española de Vacunología, que señaló que el covid demostró que las epidemias y las pandemias tienen un impacto directo en la vida humana no solo a nivel sanitario sino también social y económico.



“Aunque muchos tengan la impresión de vivir tiempos excepcionales, una mirada al pasado pone en evidencia que la excepción es pasar una vida sin enfrentarse a una epidemia de consideración. La peste negra, la viruela, la gripe, el SIDA o ahora el covid no son excepciones, sino ejemplos sobre la norma general”, recordó la asociación. Este día 27 de diciembre se hizo coincidir con el aniversario del nacimiento del genial Louis Pasteur, considerado como el padre de la Microbiología moderna.



El covid demostró la rapidez con la que una enfermedad infecciosa puede propagarse por todo el planeta, llevando a los sistemas de salud al colapso. “También nos ha demostrado que el mundo sigue estando muy mal preparado para evitar que brotes localizados crucen las fronteras y se conviertan en pandemias”.

Sistemas de salud sólidos



Y como el covid no es la primera ni será la última pandemia, llamó la atención sobre la importancia de tener sistemas de salud sólidos y resilientes, invertir en investigación o en sistemas de vigilancia e inteligencia epidemiológica para llevar a cabo una mejor prevención y gestión.



Esta sociedad recordó que hay que abordar la salud humana, la sanidad animal y la salud ambiental con un enfoque integral: cerca del 60% de las enfermedades infecciosas humanas, y el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes, como el ébola, el VIH o el covid son de origen animal.



Además, entidades como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud Animal y los gobiernos juegan un papel fundamental en la coordinación de las respuestas a las epidemias, y los Estados miembros deben comprometerse a velar por una participación inclusiva, equitativa y no discriminatoria. “El acceso a fármacos y vacunas debe de ser igual para todos”, aseguraron.



Los vacunólogos pidieron, además, concienciar a la ciudadanía y educarla en salud y en la importancia de tener los calendarios de vacunación actualizados.

Fin de la pandemia de covid



Por su parte, Christian Drosten, uno de los virólogos de referencia alemanes, afirmó ayer que el covid ya se ha vuelto endémico y que con ello la pandemia ha llegado a su fin. “Este invierno estamos viviendo la primera ola endémica de Sars-Cov-2 y con ello a mi juicio se ha terminado la pandemia”, dijo el director del área de virología del hospital berlinés Charité.



Una vez pasado el invierno, la inmunidad de la población será tan amplia y tan resistente que el virus ya no tendrá la capacidad de provocar una nueva oleada de casos en verano, aventuró Drosten, a no ser que mute de nuevo. “Pero no espero que eso ocurra ahora mismo”, afirmó.



Drosten defendió las restricciones de las autoridades para frenar la expansión del covid así como el resultado decisivo de las campañas de vacunación, un hecho que consideró que es lo que falló en China, la falta de conciencia a favor de la vacunación.