Eurovisión evalúa las letras de las canciones participantes tras la polémica por el tema de Israel

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival de música Eurovisión, dijo hoy que está evaluando la letra de las canciones participantes y que no puede informar de este proceso mientras está en curso, frente a las informaciones que indican que tendría reparos a aceptar la letra de la canción con la que concursará Israel.



"Estamos examinando actualmente las letras de las canciones, un proceso que es confidencial entre la UER y el organismo de radiodifusión (nacional) hasta que se haya tomado una decisión final", dijo la entidad organizadora en respuesta a una consulta de EFE.



Medios de prensa israelíes han afirmado que la UER no ha aceptado la letra de la canción israelí "Under the Rain" ("Bajo la Lluvia"), por considerarla muy política, pero que la televisión pública de Israel -que ha presentado el tema- se ha negado a cambiarla. El contenido de la canción aún no ha sido hecho público.

Según la declaración remitida por la UER, todas las emisoras tienen hasta el 11 de marzo para presentar formalmente sus candidaturas.



"Si una canción se considera inaceptable por cualquier motivo, las emisoras tienen la oportunidad de presentar una nueva canción o una nueva letra, de acuerdo con las normas del concurso", explica.



Frente a los múltiples llamamientos de representantes políticos y de medios artísticos europeos a la UER para que vete la participación de Israel por la guerra en Gaza, la entidad ha respondido que Eurovisión es un evento "apolítico", pero este argumento también ha sido criticado al recordarse la rápida expulsión de Rusia tras su agresión militar contra Ucrania.