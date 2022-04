Expertos desaconsejan retirar las mascarillas antes de Semana Santa

El consejero de Salud de la Región de Murcia, Juan José Pedreño, aseguró ayer que la ponencia de alertas desaconsejó suprimir el uso de mascarillas antes de las fechas de Semana Santa.





“La ponencia de alertas a nivel nacional se ha pronunciado y ha dicho que no está de acuerdo en que se quite, por lo menos, hasta que no pase la Semana Santa. Esa ha sido la propuesta”, dijo Pedreño en una visita a un centro de salud de Murcia.





Además, Pedreño afirmó que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas no tienen previsto abordar este asunto en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se celebrará mañana, miércoles, en Toledo.





No obstante, aclaró que la postura del Gobierno de la Región de Murcia es que hay que ser “prudentes”, atenerse al criterio de los expertos y técnicos y que se adopte en todo el país, tal y como se planteó en consejos interterritoriales anteriores.





Posición de Andalucía

El Gobierno andaluz es partidario de esperar “unos meses” antes de retirar la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el interior porque habrá acontecimientos que generarán una “enorme concentración de personas” como la Semana Santa, la feria de Abril de Sevilla o las diversas romerías en las próximas semanas.





Así lo aseguró el presidente andaluz, Juanma Moreno, en declaraciones a los periodistas tras participar en el acto del primer viaje del servicio directo Málaga-Granada de la línea de Alta Velocidad entre ambas ciudades andaluzas, donde avirtió de que en este asunto “hay que ser muy prudentes”.





Moreno señaló que la “enorme concentración” de personas en estos festejos y otros actos culturales si se permite que haya mascarillas en el interior podría provocar un “repunte” en los contagios, hasta el punto que, de hecho, en estos últimos días se está produciendo “un repunte, que a mí me empieza a preocupar”.





“Y ese repunte en Andalucía nos puede llevar a una situación compleja. Estamos viendo en otras partes del mundo como China situaciones muy difíciles”, recalcó el presidente andaluz, quien ha reiterado la necesidad de que haya “prudencia ante los acontecimientos que vamos a tener en las próximas semanas”.





Pidió además que la decisión de la retirada del uso de las mascarillas en el interior sea adoptada en el Consejo Interterritorial de Salud pero “avalada” por el Comité Técnico y Científico, al haber “muchas opiniones encontradas” entre los profesionales sanitarios.





Moreno reiteró en ese sentido que en este asunto el Gobierno andaluz “quiere ser muy prudente”, y eso supone que la decisión debe estar avalada por comités técnicos y científicos, para que la medida sea acertada.