Las fresas con hepatitis no llegaron al consumidor, según el distribuidor que las importó

Las fresas con Hepatitis A, que entraron a Andalucía desde Marruecos a través del Puerto de Algeciras (Cádiz), no llegaron al consumidor porque no se pusieron en el mercado, según ha informado a la Junta la empresa de Huelva que las importó.



Se trata de 1.500 kilos de fresas que entraron por Algeciras el 19 de febrero. Según la versión que el importador ha dado a la Junta, las tenía vendidas, pero el comprador finalmente no se las llevó y se pusieron malas, por lo que no se distribuyeron al consumidor, han informado fuentes del Ejecutivo autonómico.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, que este miércoles se ha reunido con su homólogo de Canarias, Fernando Clavijo, ha abordado este asunto a preguntas de los periodistas en rueda de prensa y ha explicado que el importador les asegurado que no llegó a ponerlas en el mercado, aunque la Administración autonómica está haciendo "todas las comprobaciones oportunas" para confirmar que no han sido distribuidas, "y sobre todo, que no han sido consumidas".



Moreno ha denunciado que el Gobierno central "no quiere asumir su responsabilidad" pero "los controles de aduana fallaron" porque "esas fresas no deberían haber entrado en España".



Ha reclamado al Estado que "examine" los protocolos establecidos y que evite estas situaciones cuando llegan productos de terceros países, como es el caso de Marruecos.



"Tiene que actuar y controlar lo que entra a nuestro país", ha espetado Moreno.



Ha detallado que Salud Exterior, dependiente del Gobierno, hizo el análisis de las fresas, y ha criticado que la Junta se ha enterado "tardíamente", porque recibió el aviso el lunes por la tarde y en "apenas 24 horas" ha localizado al importador.



Según fuentes autonómicas, la Junta se enteró dos semanas después de que entraran las fresas en Andalucía, ya que el aviso se les dio este lunes, 4 de marzo, por la tarde.