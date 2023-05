El grupo mediático de Trump presenta una querella por difamación contra el Washington Post

Trump Media & Technology Group (TMTG), el conglomerado mediático del expresidente de EEUU Donald Trump, entabló una demanda contra el diario The Washington Post, al que acusa de publicar artículos difamatorios y reclama por ello 3.780 millones de dólares en daños compensatorios y punitivos.



De acuerdo con la querella presentada el sábado en una corte de circuito de Florida, la firma que opera la red social Truth denuncia que el rotativo publicó el pasado 13 de mayo un artículo que “falsamente” acusa de TMTG de “fraude de valores y otras irregularidades”, lo que dañó su negocio y reputación.



La presunta difamación del diario se cometió por medio del artículo titulado “Trust linked to porn-friendly bank could gain a stake in Trump’s Truth Social” (“Un fideicomiso vinculado a un banco favorable a la pornografía podría obtener una participación en Truth Social de Trump”), del periodista Drew Harwell.



La demanda, a la que ha tenido acceso EFE, señala que el artículo periodístico contiene varias declaraciones falsas que crean “una amenaza existencial para TMTG, causando una enorme pérdida”, al exponer la firma “al ridículo, desprecio y desconfianza pública”, al igual que a su director ejecutivo, Devin Nunes, y al expresidente Trump.



El conglomerado mediático señala en su querella que el diario ha estado en “una cruzada de años contra TMTG, caracterizada por el ocultamiento de información relevante en su poder”.



El artículo periodístico tomó el testimonio de Will Wilkerson, un exempleado de TMTG que fue despedido “con causa”, y desde entonces “comenzó a inventar y vender públicamente historias falsas sobre TMTG a numerosos medios de comunicación”, entre ellos al diario inglés The Guardian, de acuerdo con la querella.



El expresidente ya ha presentado en el pasado otras demandas judiciales contra medios de comunicación.



En septiembre de 2021, llevó a juicio al diario The New York Times y a su sobrina, Mary Trump, por “conspirar” para obtener información de su familia y sus declaraciones de impuestos y exponerla en un reportaje publicado por el diario en 2018.



Por otra parte, este mes un jurado de Nueva York condenó a Trump a pagar una indemnización de unos cinco millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por haber abusado sexualmente de ella hace años y luego haberla difamado cuando denunció públicamente los hechos.



El magnate rechazó el fallo y aseguró no conocer de nada a la denunciante.