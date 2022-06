Una hija de Elon Musk pide cambio de apellido para cortar lazos con padre

Una hija trans del polémico empresario Elon Musk solicitó a un tribunal en EE.UU. que reconozca su género y un nuevo nombre y apellido para que no se le "relacione" con su padre "de ninguna manera", informaron este martes medios locales.





Xavier Musk, de 18 años, acudió a un tribunal de Los Angeles (California) para pedir que se reconozca su "identidad de género" femenina y también el hecho, dijo, de que no "vive" ni quiere tener vínculos con su "padre biológico, de ningún modo y bajo ningún concepto", recoge el New York Post.





La joven solicitó que su nombre sea Vivian Jenna Wilson, -con lo que toma el apellido de Justine Wilson, la exmujer de Musk y madre de cinco de sus siete hijos- y tiene una audiencia sobre el asunto programada en el tribunal este próximo viernes.





El multimillonario fundador de Tesla y SpaceX no se ha pronunciado al respecto, pero anteayer, domingo, que fue el Día del Padre en EE.UU., escribió en su cuenta de Twitter: "Quiero mucho a todos mis hijos".





No obstante, algunos medios han rescatado sus mensajes en las redes sociales, donde es muy activo, de finales de 2020, en los que aseguró ser un "defensor" de la comunidad trans pero también dijo que los "pronombres apestan" y que "son una pesadilla estética".





Con ello se refería a la tendencia, creciente en Estados Unidos, de identificarse sexualmente con un pronombre "he", "she" o "them", en este último caso para referirse a personas que se consideran de género no binario.





