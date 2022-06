Las infecciones sexuales crecieron en mujeres más de un 1000% desde 2012

El 70% de las mujeres consideran que tienen un conocimiento deficiente sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS), que se han disparado un 1.073% en España en un periodo de siete años (2012-2019), según un estudio sobre estas enfermedades entre la población femenina.





El informe del Observatorio Bloom “ITS en mujeres en España” recoge las cifras de crecimiento de estas infecciones a partir de datos oficiales y analiza las causas y los cambios de tendencia en términos sexuales entre la población femenina a partir de una encuesta a 2.021 mujeres –también transexuales y personas no binarias–.





El informe destaca que entre 2012 y 2019 hubo un crecimiento de ITS en España hasta llegar a su punto máximo de contagios de 16.304 casos anuales (en 2019), suponiendo un incremento del 1.073% respecto a 2012.





Entre las infecciones de transmisión sexual más diagnosticadas, destaca la clamidia (64,8% de los casos), gonorrea (15,6%) y el virus del VIH (8%), seguido de sífilis (5,6%), hepatitis C (3,6%), hepatitis B (2,3%) y linfogranuloma venéreo (0,1%).





Son datos “alarmantes”, si bien “también es verdad que ha mejorado la vigilancia epidemiológica y se diagnostican más casos que antes quizás estaban en la sombra (sin detectar)”, ha indicado en rueda de prensa la directora de la publicación de salud femenina Bloom, Andrea Aznar.





El 80% del total de los casos diagnosticados fue en mujeres de entre 15 y 35 años, pues a partir de esa edad se registran menos contagios por estabilización del número parejas sexuales.





Otro factor de prevalencia de ITS es el lugar de residencia: donde hay más concentración de población y más flujo turístico es donde se dan más casos de ITS, por lo que es mayor el impacto en las comunidades como Cataluña (que en 2019 concentró más de la mitad de casos de ITS de toda España), pero también Madrid, Comunitat Valenciana, Andalucía y Canarias.





Según la encuesta del observatorio creado por la publicación femenina Bloom con el apoyo de Clínica Dexeus y la Fundación Puigvert, el 70% de las mujeres consideran que su conocimiento sobre las ITS es deficiente y el 13,46% de ellas no sabría mencionar ninguna de ellas.





El condón masculino es el método conceptivo más utilizado y apenas se usa protección en el sexo oral (80% de las mujeres no se protege).