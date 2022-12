Los inmunólogos desaconsejan más restricciones contra el covid en Navidad

La población española está suficientemente protegida contra el covid y no es necesario tomar medicas adicionales de precaución contra el virus durante las próximas fechas navideñas, aparte de las ya habituales de recomendar la mascarilla en espacios poco ventilados y con un número alto de personas.



Así coincidieron los expertos que, entre ayer y hoy en Alicante, participan en el II Simposio Internacional de Inmunología y Salud, que se centra en los avances del sistema inmune innato, como reflejo de la menor preocupación del covid.

Cautela y sentido común



El presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, explicó que en las últimas fechas parece haber “un poco más de incidencia pero”, recalcó, esta situación “no es alarmante” ya que los españoles están “protegidos” después de “dos años y medio inmunizándose, por la infección o por las vacunas”.



“La población general está bien protegida”. La mayoría recibió tres dosis y sufrió una infección. Los pocos que no se vacunaron debieron pasar por el virus de forma asintómatica, de manera que el número de individuos que aún no tuvo contacto con el virus se acerca al cero, en opinión de la comunidad científica. Según López, para Navidad no hay que tomar nuevas medidas más allá de la “cautela y el sentido común”, como usar la mascarilla en caso de síntomas gripales.



El director del Grupo de Inmunología del Instituto de Salud Carlos III, Jordi Cano, destacó los “niveles de protección más altos de lo pensado”, aunque abogó por “normalizar el uso de la mascarilla” para evitar riesgos ya que su uso “no tiene por qué ser un estigma”. En la misma dirección, el catedrático de la Universidad de Alicante José Miguel Sempere señaló que “no pasa nada por ponerse la mascarilla”, sobre todo en el transporte público y en establecimientos sanitarios, ya que “el virus no ha desaparecido”. l