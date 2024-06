Los jóvenes españoles están entre los europeos que menos creen en la meritocracia

Poco más de un tercio de los jóvenes españoles creen que el éxito depende únicamente del esfuerzo y los méritos propios y, junto a los húngaros, se sitúan entre los europeos que menos creen en la meritocracia.



En estos días, en el que una nueva generación se examina de las pruebas de acceso a la universidad, la consultora Ipsos difundió el ‘Índice de Igualdad 2024’, que pregunta a jóvenes y personas adultas de 29 países acerca de si creen que su propio esfuerzo le llevarán a tener éxito en la vida.

Sus conclusiones apuntan a que la meritocracia parece estar pasando de moda, al menos entre los jóvenes de España: “Solo un 36% cree que las posibilidades de éxito de la gente que vive en nuestro país dependen principalmente de sus propios méritos y esfuerzos”.



Por edades, se observa cómo son los mayores, los Baby Boomers (42%), los que más confianza depositan en la meritocracia, con una diferencia de 15 puntos sobre la generación Z (de 16 a 24 años). “La idea de que el éxito depende de factores sociales que escapan al control de la gente, es algo más apoyada por la gente en España”, señala el análisis.

El factor de la desigualdad



Las desigualdades sociales crean una brecha entre diferentes sectores de la sociedad que pueden generar un malestar colectivo.

En este sentido, más de la mitad de la población mundial, de media (52%), afirma que este motivo se convierte en el problema más importante, o uno de ellos, a los que se enfrentan los diferentes países.



España eleva este porcentaje hasta el 53%, posicionándose como el segundo país europeo más concienciado con la disparidad social, solo por detrás de Hungría (55%). Aunque esta es una opinión compartida por la mayoría de las generaciones, son los Boomers los que más la comparten, con un 60% frente a un 51% de los Z o un 48% en el caso de los Millennials.

El trato más injusto



A la pregunta de quiénes sufren un trato más desigual, la clasificación mundial y el nacional varían mucho. A nivel global, de media, el primer puesto es para las personas con diversidad funcional y Lgtbi+, ambos grupos con un 33%; seguido de las mujeres (26%), mayores (24%), personas con problemas de salud mental (24%) y migrantes (23%).



Para la población española son los migrantes (33%) las personas que reciben un trato más desigual o injusto en el territorio español, seguido de las personas mayores (29%), mujeres (27%), personas con diversidad funcional (27%), personas Lgtbi+ (26%) y personas con problemas de salud mental (23%).



Los encuestados piensan que son los Gobiernos los principales responsables de cambiar esta situación de desigualdad, con un 67%, de media. España es el país europeo que más comparte esta opinión (69%).

Otros agentes con opción de modificar la situación son medios de comunicación (26% de media vs. 23% en la población española), empleados (24% vs. 23%), padres y profesores (22% vs. 24%), los individuos (21% en ambos casos), organizaciones de defensa (16% vs. 8%) y líderes religiosos (12% vs. 5%).