Karla Sofía Gascón acude a la gala de los Oscar pero sin pasar por la alfombra roja

Karla Sofía Gascón ha acudido a la gala de los Oscar. Tras reaparecer el viernes pasado en los Cesar, la actriz española, que estuvo apartada de todos los actos y ceremonias a raíz de la crisis desatada por sus antiguos tuits de contenido racista y ofensivo, ha hecho acto de presencia en el Dolby Theatre de Los Ángeles para asistir a 97.ª edición de los premios de la Academia de Hollywood en los que está nominada al galardón a la mejor actriz por su trabajo en 'Emilia Pérez'.

La española fue una de las últimas nominadas en llegar al recinto y, de hecho, ni siquiera desfiló por la alfombra roja. Sobre su presencia en la gala y sobre cómo la polémica generada por los mensajes ofensivos de Gascón ha impactando en la carrera a los Oscar sí que opinaron algunas de las estrellas antes del inicio de la ceremonia.

"Así es la vida y cada proyecto y cada experiencia nos trae un aprendizaje a todos, pero lo importante, la gente con la que trabajamos, el amor que se generó entre nosotros, haber comenzado con esta película Canes y terminar hoy aquí con todo el amor y el orgullo que tenemos", afirmó Adriana Paz, compañera de reparto de la actriz española en 'Emilia Pérez' en declaraciones a Movistar Plus al referirse a la polémica.

En tono siempre constructivo, la intérprete apuntó que "en la vida pasan que son positivas y cosas que no lo son tanto y todo esto nos construye, nos hace reflexionar escuchando cosas que puede ser que no nos gusten pero eso nos hace crecer. "Hay que seguir, reflexionar y quedarse con lo positivo", zanjó la actriz mexicana.

"Me alegro que haya podido venir, si no hubiese sido muy feo", afirmó Vega que forma parte de la Academia de Hollywood desde 2019. "Todo el mundo tiene derecho a equivocarse y tener una segunda o tercera oportunidad. Y no pasa nada y espero verla. Me alegro mucho de que esté aquí, insistió.

A finales del pasado mes de enero, en plena carrera hacia el Oscar, salieron a la luz varios tuits publicados por Gascón entre 2019 y 2023 con comentarios racistas y ofensivos, en los que, entre otras cosas, lanzaba duros mensajes y descalificaciones contra el Islam, tildaba a George Floyd de "drogadicto estafador" y cargaba contra los Premios de la Academia y su diversidad.

Gascón pidió disculpas de forma tibia e incluso concedió una entrevista aclarando que no era racista, pero sus explicaciones no hicieron sino avivar la polémica. Incluso el director del filme Jacques Audiard, en otra entrevista, se mostró muy duro con la actitud de Gascón y la acusó de dañar la película y a todo el equipo con su actitud de "víctima". "Habla de sí misma como víctima, lo cual es sorprendente. Es como si pensara que las palabras no duelen", afirmó el director.

De hecho, durante semanas se dio por sentado que la actriz no asistiría a los Oscar después de que Netflix, distribuidora de la película en Estados Unidos, la apartara de la promoción del filme y se hubiera negado a pagar sus gastos. Pero finalmente, tras dos semanas de absoluto silencio, y estar ausente de todos los actos y ceremonias de premios incluyendo los BAFTA o los Goya, Karla Sofía Gasón reapareció el pasado viernes en París. Allí acudió a la gala de los Cesar donde sí que pasó por la alfombra roja fugazmente y sin hacer ningún tipo de declaraciones para posar para los medios gráficos.