Madrid acogerá un mini Eurovisión con 28 de los 37 representantes de esta edición

A un mes de la celebración de Eurovisión 2023, 28 de sus representantes actuarán en el ya tradicional concierto PrePartyES que acogerá la sala La Riviera de Madrid el próximo sábado, incluidos los principales aspirantes al triunfo.



Según ha comunicado la organización del evento, la web especializada Eurovision-Spain, no faltarán a la cita ni la sueca Loreen, primera en las apuestas, ni tres de sus inmediatos perseguidores: el finlandés Käärijä, la noruega Alessandra y la española Blanca Paloma, que ejercerá de anfitriona.



Junto a ellos, hasta sumar 28 de las 37 delegaciones a concurso, se presentarán en el escenario madrileño los artistas Lord of the Lost (Alemania), Brunette (Armenia), Voyager (Australia), Teya y Salena (Austria), Gustaph (Bélgica), Vesna (Chequia), Let 3 (Croacia), Reiley (Dinamarca), Alika (Estonia), Joker Out (Eslovenia) y La Zarra (Francia).



También están confirmados Iru (Georgia), Wild Youth (Irlanda), Sudden Lights (Letonia), Monika Linkyté (Lituania), The Busker (Malta), Pasha Parfeni (Moldavia), Mia Nicolai y Dion Cooper (Países Bajos), Blanka (Polonia), Mimicat (Portugal), Mae Muller (Reino Unido), Piqued Jacks (San Marino), Luke Black (Serbia) y Remo Forrer (Suiza).



La oferta se completará con varios invitados con solera para los seguidores del festival europeo: la peculiar candidata de Serbia del pasado año, Konstrakta, así como la búlgara Poli Genova, que participó en 2011 y 2016, y los exrepresentantes españoles Karina (1971) y la "boy band" D’Nash (2007).



A última hora se ha sumado también a esa lista la jovencísima Soleá, que con tan solo 9 años culminó en tercer lugar su participación en Eurovisión Júnior 2020 con el tema "Palante".



Como presentadores, la PrePartyES ha reclutado a Ruslana, la ganadora ucraniana del Festival de Eurovisión en 2004, así como a Surie, representante de Reino Unido en 2018, y a Víctor Escudero, que ha ejercido de comentarista de Eurovisión en RTVE.



No será la única cita con la música, ya que este viernes se celebrará otro concierto en La Riviera con 14 participantes de la última edición de Benidorm Fest: Alfred García, Aritz, E’Femme, Famous, Fusa Nocta, José Otero, Karmento, Megara, Meler, Rakky Ripper, Siderland, Sofía Martín, Twin Melody y Vicco, junto a Soraya Arnelas como maestra de ceremonias.



Esa noche además podrá disfrutarse de actuaciones de otros grandes nombres eurovisivos internacionales: Diodato (Italia 2020), Ivi Adamou (Chipre 2012), Kaliopi (Macedonia 1996, 2012 y 2016) y Cláudia Pascoal (Portugal 2018).



Ambos conciertos serán retransmitidos por www.eurovision-spain.com y RTVE Play, convirtiéndose RTVE en medio oficial de la PrePartyES 2023, el mayor evento eurovisivo de España, que reunirá en esas dos noches a alrededor de 50 artistas.