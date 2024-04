Más Madrid cuelga lonas con el número de fallecidos en residencias en la primera ola

Más Madrid ha colgado dos lonas con el número de fallecidos en residencias durante la primera ola del Covid-19 en a región, 7.291, en el aniversario de los "1.500 días de los protocolos de la vergüenza".

En las mismas se puede leer '7.291. No. No se iban a morir igual. 1.500 días desde los protocolos de la vergüenza. 7.291 personas fallecidas en residencias. 0 explicaciones'.

"No, no se iban a morir igual. No olvidamos y no pararemos hasta tener justicia", ha asegurado la portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, en sus redes sociales.

Las lonas están situadas en Avenida de la Albufera, en puente de Vallecas, y en la incorporación M-30 desde la prolongación de O'Donnell, en Parque de la Elipa, en Moratalaz.

Según han explicado en un comunicado, estas lonas pretenden "recordar la memoria de todas esas personas fallecidas en residencias sin derivación hospitalaria, y para recordar que se seguirá reclamando responsabilidades y justicia y que nunca caerá en el olvido". "Lo vamos a recordar por tierra, mar y aire, en juzgados y en barrios, en lonas de paredes y en parlamentos", han recalcado.

PP reprocha la iniciativa

Posteriormente, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha cargado contra esta iniciativa en los pasillos de la Asamblea, donde ha ironizado con que esta es "la fórmula de rebajar el tono", como pidió este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comparecencia donde informó de que no dimitía.

"Siguen con esas lonas retorciendo el dolor de las víctimas", ha proseguido al tiempo que ha tachado de "mentira e hipocresía" el discurso del presidente y la actitud del secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, quien dice "muy educadamente que se rebaje el tono" para que luego "sus diputados no dejen de atacar".

Lobato, por su parte, ha apuntado que es un "medio de recordad lo que pasó". Ha defendido que las víctimas merecen "memoria y trato digno", así como "medidas" para que no vuelva a repetirse una situación similar.

Por último, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, cree que es una muestra de que "Más Madrid y Sumar están completamente descolocados". Frente a estos "espectáculos" ha pedido "trabajar para que las residencias sean lugares mejores y poner recursos" .