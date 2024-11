Marlaska dice que no se puede "dar un número fiable" de desaparecidos por la DANA

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado este lunes que no se puede "dar un número realmente fiable" de desaparecidos a consecuencia de la DANA de la pasada semana, lo que no significa que las autoridades no estén "en una búsqueda permanente de todas aquellas personas cuya desaparición ha sido puesta en conocimiento y denunciada tanto a Policía como a la Guardia Civil".

"No podemos dar un número realmente fiable en ese sentido por muchas circunstancias. Primero están denuncias, luego están también comunicaciones de que no ha sido posible ponerse en contacto con determinadas personas, con lo cual la concreción del número de desaparecidos no es sencilla y, por lo tanto, es mejor no concretarla o no fijar un número. Pero eso no quita que estemos en una búsqueda permanente de todas aquellas personas cuya desaparición ha sido puesta en conocimiento y denunciada tanto a Policía como a Guardia Civil", ha asegurado.

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Fernando Grande-Marlaska sí ha informado sobre la cifra de fallecidos, que en este momento se sitúa en 217 en total, contando con las personas que han perdido la vida en Castilla-La Mancha y el fallecido en la provincia de Málaga.

Por otro lado, preguntado sobre si considera que la Generalitat Valenciana está pidiendo la ayuda en tiempo y forma, el titular de la cartera de Interior ha contestado: "Está pidiendo la ayuda y nosotros estamos dándole toda la ayuda y estamos siendo proactivos. Es decir, generando, incluso, los recursos y ofreciendo todo lo más que puedan ellos interesar". Además, ha apostillado que, "evidentemente, esta es una emergencia competencia de la Generalitat Valenciana".