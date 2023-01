Megara ante Eurovisión:"Arcadia" es una gran oportunidad para el rock español

En las 62 ediciones en las que España ha competido en Eurovisión, nunca lo ha hecho con una canción rock, una tradición que aspira a cambiar la banda Megara gracias a su participación en la preselección española de Benidorm Fest y al potente tema "Arcadia".

"Es una gran oportunidad para el rock español en general", defiende Rober, cofundador junto a Kenzy de este cuarteto madrileño, en una charla con EFE al ser preguntado por los motivos que les llevaron a probar suerte en la segunda convocatoria de este certamen en el que serán los "orgullosos" únicos representantes del género.

En un tiempo "en el que parece que este estilo no se lleva o no está de moda a nivel de mainstream", el grupo ha conseguido atraer con su participación en Benidorm Fest a un público completamente ajeno a este circuito, atraído por lo que Megara dio en llamar "fucsia rock". "Nos dicen que les gusta porque no es un rock molesto", apunta.

Tras los pasos de bandas como Evanescence, "pero sobre todo The Pretty Reckless con Taylor Momsen", su secreto es una mezcolanza de estilos entre bases muy potentes que beben de subgéneros como el "metal" o el "punk" con un fuerte componente melódico que se materializa en la voz dulce de Kenzy, "gran fan de Mónica Naranjo".

"Casi se desmaya el día que se enteró de que iba a estar en la primera rueda de prensa de Benidorm Fest", reconoce el músico sobre el encuentro de su compañera con su ídolo.

La personalidad musical teñida de fucsia de Megara en sus presentaciones en vivo les ha granjeado desde siempre críticas de los sectores más ortodoxos del rock, por lo que no temen que su contacto con un ámbito tan lleno de "prejuicios" desde fuera como es Eurovisión les perjudique.

"Ya contamos con que algunos seguidores digan que somos unos vendidos, especialmente los más puristas, que ya nos tenían cierto rechazo por esa parte de unicornios y chuches que tenemos", reconoce una banda que arrancó su discografía en 2016 con "Siete" de la mano de Carlos Escobedo (de Sober) y que publicó luego "Aquí todos estamos locos" (2018).

Precisamente "para escapar de ese encasillamiento" y abrirse a otros públicos se presentaron también a Benidorm Fest, alega Rober tras un tercer disco, el reciente "Truco o trato" (2022), en el que se atrevieron a indagar más claramente en el pop con temas difíciles de clasificar en los estándares rock como "Ni contigo ni sin ti".

"Kenzy y yo hablamos entonces sobre qué pasaría si de repente un día nos diese por hacer una canción que tirara al flamenco. ¿Quién pone las normas sobre lo que se puede hacer o no? Y entonces decidimos que haríamos lo que nos apetezca en cada momento", cuenta.

En ese álbum también aparecen "Hocus Pocus", el tema con el que intentaron competir en el primer Benidorm Fest, así como "Arcadia", con el que lo han conseguido, esta vez pensando "ex profeso" en aquello que podría encajar en Eurovisión.

"No sabría decirte qué elementos son, pero lo ves según lo vas haciendo", señala sobre un corte que surgió de manera fluida, primero toda su parte instrumental, con sus sonidos de videjuegos clásicos, y después una letra de corte mitológico para hablar de esa ciudad que es "como un trozo del cielo en La Tierra".

Ahora lucharán por seguir los pasos de grupos de rock que han pasado por Eurovisión y han conseguido la victoria, como los fineses Lordi o más recientemente los italianos Maneskin, o que han dejado el pabellón muy alto, como los también finlandeses Blind Channel o los islandeses Hatari.

"Al empezar a analizar este mundo eurovisivo nos dimos cuenta de que el rock en general cuando se ha presentado había quedado en buenos puestos", destaca Rober, que declina revelar detalles sobre la puesta en escena que llevarán a Benidorm y que han ideado ellos mismos. "Pero que, como es obvio, incluirá fucsia por alguna parte o no seríamos nosotros", remacha.