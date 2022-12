Miles de personas protestan contra privatización de la sanidad pública

Unas 10.500 personas convocadas por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (Medsap), según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, salieron a la calle ayer en la capital para protestar contra la “privatización” de la sanidad en la región, en el marco de la 96º Marea Blanca.



Con el lema “No a los recortes y privatizaciones. Sí a la sanidad y servicios públicos”, los manifestantes partieron de la cuesta de Moyano y recorrieron el paseo del Prado hasta la plaza de Cibeles.



Bajo pancartas con lemas como “más apoyos a la sanidad”, “derecho a la salud” o “Ayuso, abuso”, los asistentes mostraron su desencanto ante el conflicto sanitario que asola desde hace meses a la Comunidad de Madrid y responsabilizaron al Gobierno regional, encabezado por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, de la situación de “precariedad” que vive el sector. También pidieron, en reiteradas ocasiones, una “huelga general de los servicios públicos” con el objetivo de revertir la problemática en el ámbito de la sanidad.



“La sanidad pública que ellos (la Comunidad) pretenden no es sanidad ni es pública. No es sanidad porque, realmente, es un negocio y no es pública porque está parasitada, cada día más y más”, opinó Carmen Esbrí, portavoz de Medsap. Explicó que abrir los Puntos de Atención Continuada (PAC) “sin profesionales” sanitarios es como “abrir un aeropuerto sin aviones”. “¿Cómo vamos a tener centros de atención primaria con escasez, con pocos equipos? ¿Cómo vamos a poder atender a nuestros mayores y nuestros niños?”, se preguntó.



Esta situación es, en su opinión, un “ataque brutal” sobre el que la ciudadanía “debe empezar a reflexionar”, en tanto que “estamos manteniendo políticos que son agentes comerciales de las empresas”. La solución pasa, según ella, por invertir más en Atención Primaria, llegando hasta el 25% de la partida presupuestaria total, para poder contratar a más profesionales sanitarios, y reabrir los antiguos Servicios de Urgencias de Atención Primaria con las plantillas al completo.

Críticas a Ayuso



La portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García, criticó la “incapacidad” de Díaz Ayuso para “llegar a soluciones”, al tiempo que manifestó que lo ocurrido ayer en la sede de la Consejería de Sanidad, donde el comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria se encerraron para exigir contactos con Sanidad, fue una situación “kafkiana” que denota la “soberbia” de Ayuso.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, pidió a Ayuso que “deje de torturar” a los médicos y pediatras, tal y como se vio, a través del encierro de éstos en la sede de la consejería.



“Vamos a seguir movilizándonos, protegiendo nuestros derechos, ante un gobierno absolutamente incapaz y que lo ha demostrado, porque han depuesto la arrogancia manifiesta ante la aprobación de unos presupuestos regionales”, subrayó en declaraciones a los medios.

Problema político y no sanitario

Isabel Díaz Ayuso aseguró ayer que en la Comunidad de Madrid “no hay un problema sanitario” sino que “hay un problema político que se está entrometiendo para intentar que no se solucione un problema laboral”.

“Yo creo que cuando alguien dice que quiere negociar y lo primero que cuentan es que van a prolongar las huelgas hasta abril, hasta las elecciones, eso sí, ni los viernes ni los lunes y que su intención es, incluso, imponer quién tiene que ser el interlocutor en cada negociación e ir cambiando los requisitos, lo que están buscando siempre es hacer este ruido”, sostuvo la presidenta madrileña.

Todo es “muy infantil”, en opinión de Díaz Ayuso, quien apuntó que “fueron a una reunión con la Comunidad de Madrid, con la consejería y tenían previsto encerrarse y quedarse en un espacio público”. “Esto no son formas”, subrayó la presidenta de la región.