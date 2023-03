Los ministros apelan a la unidad ante la reforma del solo sí y el 8-M

Varios ministros reivindicaron ayer la unidad del Ejecutivo en vísperas del 8-M y del debate en el Congreso de la reforma de la ley del solo sí es sí planteada por el PSOE y que mantiene enfrentados a los socios de Gobierno en uno de los desencuentros más graves de la legislatura.



La ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró que el diálogo del PSOE con su socio de coalición –así como con otras fuerzas políticas– fue “constante” y expresó su esperanza en que se alcance un acuerdo entre ambas partes: “No podemos estar divididos en cuestiones tan importantes”, señaló.



La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, consideró, por su parte, que aún quedaban horas suficientes hasta hoy para que los socios del Ejecutivo puedan llegar a un “acuerdo” de cara a la votación para la toma en consideración de la reforma de la norma.



“Yo no me rindo nunca, el acuerdo es posible. Quedan horas suficientes para ser capaces de llegar a un acuerdo, es lo que me gustaría y lo que deseo que pase mañana”, declaró Díaz ante los periodistas.

Y preguntado por el debate de hoy, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, insistió en que se trata de una ley “fantástica” y “extraordinaria” que va más allá del aspecto punitivo, pero defendió la necesidad de que sea “corregida” ante los efectos indeseados que provocó.

Unidad



Además, confió en que la manifestación del 8-M sea “de unidad”, porque el Día de la Mujer es un día en favor de los derechos humanos. “Tenemos que estar todos ahí”, señaló el ministro, que duda de poder sumarse a la marcha porque debe asistir a una reunión de ministros de Interior europeos.

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, calificó de “incomprensible” la división en el seno del Gobierno a raíz de la reforma de la ley. “Lamento mucho que haya discusiones o que parece que haya divisiones, que además son incomprensibles para la sociedad, porque tenemos que estar unidos para avanzar”, indicó.



“En este momento tenemos que trabajar por la unidad del movimiento feminista y porque las mujeres puedan luchar por sus derechos. Es lo importante, especialmente a las puertas del 8M”, subrayó el ministro de Consumo, Alberto Garzón.