Nicolas Cage dice que hará "tres o cuatro" películas más antes de retirarse

Nicolas Cage aseguró este lunes que su retiro como actor de cine está cerca ya que tiene interés en explorar otros formatos fuera de la pantalla grande.



“Puede que me queden tres o cuatro películas más”, aseguró el actor en una entrevista con Vanity Fair, en la que explicó que se siente satisfecho por su trayectoria cinematográfica.



“Siento que he dicho lo que tenía que decir con el cine y creo que he llevado la interpretación cinematográfica tan lejos como he podido”, afirmó.



En la entrevista, el intérprete de ‘Leaving Las Vegas’ (Adiós a Las Vegas) aclaró que no tiene intención de renunciar por completo a la actuación y que está interesado en explorar la televisión y el ‘streaming’ para no quedarse “estancado”.



“No lo sé. Tengo que buscar el siguiente paso y aún no lo he encontrado”, mencionó el actor.



Las declaraciones del actor llegan tras un año muy activo en el que protagonizó cinco estrenos en 2023. El más reciente es ‘Dream Scenario’, del cineasta noruego Kristoffer Borgli.



Cage, de 59 años, reveló en la entrevista que quiere dedicar más tiempo a su familia, tras haberse convertido en padre por tercera ocasión en 2022.



“Estaba haciendo balance del tiempo que me quedaba. Pensé: Mi padre murió a los 75, yo voy a cumplir 60. Si tengo suerte, me quedan unos 15 años, ojalá más. ¿Qué quiero hacer con esos 15 años, tomando a mi padre como modelo? Se me ocurrió muy claramente que quiero pasar tiempo con mi familia”, confesó.



Cage es uno de los actores más prolíficos de Hollywood.



Su trabajo en la película ‘Living Las Vegas’ le valió el Óscar y el Globo de Oro a mejor actor en 1996 y su trayectoria está marcada por títulos como ‘Rumble Fish’, de Francis Ford Coppola; ‘Racing with the Moon’, de Richard Benjamin; y cintas más comerciales como ‘Face/Off’ o ‘Ghost Rider’.