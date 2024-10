La Oreja de Van Gogh, sobre la salida de Leire: “Se han dicho muchas mentiras”

Pablo Benegas, miembro de La Oreja de Van Gogh (Lodvg), declaró este miércoles sobre la reciente salida de Leire Martínez como vocalista que “se han dicho muchas mentiras” y que de momento no tienen ningún plan sobre la continuidad de la banda.

“Ahora mismo estamos descansando, sobre todo de la gira, que ha sido exigente, y recuperando tiempo con las familias; no tenemos ningún plan, hemos dado un salto al vacío, no tenemos nada atado ni pensado, queremos descansar y ver qué hacemos en el futuro”, dijo sobre si planean buscar nueva cantante.

No quiso profundizar sobre los motivos del final de la relación con Martínez, pero sí señaló que se trataba de algo que venía de largo: “Llegar a una situación así no es cuestión de dos días o de un mes, hemos tenido diferencias desde hacía tiempo y hemos ido gestionándolas”.



“Cuando se pasan 17 años juntos, hay un desgaste por las diferente maneras de enfocar las cosas, para nosotros el grupo es nuestra vida y pasión, lo que nos quita el sueño, es todo más aburrido de lo que se ha contado”, añadió en este sentido.



Benegas subrayó que, aunque decepcionados por esas “muchas mentiras” publicadas, no van a entrar “a desmentir todo”, como los supuestos rumores sobre una vuelta eventual al grupo de su primera vocalista, Amaia Montero. “Por respeto a nuestros fans, a nuestra música y a los 17 años maravillosos con Leire, cosas que nos van a unir siempre, no vamos a ir por ahí porque no nos lo merecemos”, comentó.



Sobre la vuelta a la música de Amaia, con la canción ‘Tormenta perfecta’ después de seis años de silencio discográfico, afirmó que “volver a escucharla es muy emocionante, porque es un gran ejemplo de superación y una maravilla la fuerza que ha tenido para volver y dejarnos escuchar su voz; le deseamos lo mejor”.



Se trata de la primera declaración pública de la banda desde el comunicado en el que el 14 de octubre se anunciaba que la trayectorias de Lodvg y Martínez seguirían “caminos separados” tras no haber conseguido “acercar diferentes maneras de vivir el grupo”.

Sí se pronunció respecto a quienes observaron un tono “demasiado frío” en el anuncio y quienes lamentaron que se trataba a Martínez “prácticamente como una asalariada”. “En el comunicado se dicen más cosas de lo que parece, todo es mucho más sencillo de lo que es”, justificó.



Benegas insistió en que el grupo se sintió defraudado por cómo los medios recogieron la noticia. “Cuando estás dentro de un proceso así y te das cuenta de cómo se generan las corrientes de opinión y esos medios que valorabas ves cómo tratan lo nuestro, tienes un sentimiento de orfandad tremendo, es muy angustioso. ¿En serio todas estas mentiras y todos los medios tiran para delante sin contrastar nada?”, lamentó.