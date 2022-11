Parlamentarios españoles piden evitar el retroceso climático

Una delegación formada por nueve diputados de la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso asistió a la COP27 para conocer el estado de las negociaciones climáticas y para reclamar que no se produzcan retrocesos en la ambición para frenar el cambio climático.



Según explicó el diputado de UP y presidente de la comisión parlamentaria, Juantxo López de Uralde, la delegación está formada por diputados de PSOE, PP, UP, Cs y el grupo plural. Así, añadió que aunque se envió la invitación a “todos” los grupos que forman parte de la comisión, el PNV no pudo asistir por razones de agenda mientras que Vox “ni siquiera ha respondido” a la invitación y tampoco viajó a Egipto.

Agenda en Egipto



El viaje de diputados a las Cumbres del Clima comenzó en 2015 a iniciativa de López de Uralde, que consideraba importante que los diputados conociesen de primera mano el estado de las negociaciones en las COP y mostrasen el apoyo del Parlamento español en el proceso global de lucha contra el cambio climático. “La acción climática es multilateral y es importante que el Congreso esté y haga seguimiento”, justificó.



Respecto al estado actual de las negociaciones, López de Uralde aseguró que hay que elevar la ambición, por lo que el mero hecho de que no se produzcan avances ya es, en sí mismo, un retroceso. Durante las dos jornadas que el grupo permanecerá en Egipto, su agenda incluyó la reunión que mantuvieron ayer con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética y Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien les informó al detalle del estado actual de las negociaciones de la Cumbre, cuya clausura está prevista para este viernes.



Además, los diputados se reunieron con la delegación de jóvenes españoles que asisten a la COP27, mientras que ayer por la tarde celebraron un debate político en el Pabellón de España en la que los grupos políticos españoles compartieron la su visión de las cuestiones climáticas. Hoy los diputados se reunirán con los distintos grupos empresariales españoles que asisten a la Cumbre, con el Grupo Español de Crecimiento Verde y con las ONG ecologistas.



López de Uralde destacó que los diputados españoles confían en que finalmente no se produzcan retrocesos porque lo que se necesitan son “avances” en los compromisos, ya que los actuales no son suficientes para alcanzar los objetivos del Acuerdo del Clima de París. “Desde mi punto de vista que no haya retrocesos es un retroceso en sí mismo. Necesitamos mayores compromisos. Estoy preocupado, pero nuestra presencia aquí busca contrarrestar esa posibilidad y apoyar el proceso multilateral de la ambición climática”, concluyó López de Uralde que admitió que la negociación “está abierta”