La población en riesgo de pobreza o exclusión social baja al 26% en 2022

La población en riesgo de pobreza o exclusión social disminuyó en 2022 hasta el 26% frente al 27,8% del año anterior, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Estadística explica que ese porcentaje se fija con la tasa Arope –que mide la pobreza no solo con los ingresos, sino que también incluye la privación material severa y la baja intensidad de empleo– y que la reducción se produjo en sus tres componentes.



Así, la población en riesgo de pobreza –que mide cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población– disminuyó del 21,7% al 20,4%, en tanto que el porcentaje de la población en situación de baja intensidad en el empleo pasó del 11,6% al 8,6%, que son los hogares en los que los miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante ese año.



También se redujo, del 8,3% al 7,7%, el porcentaje de personas en hogares con carencia material y social severa, la que sufren quienes no pueden permitirse comer carne o pescado cada dos días, calentar su casa de manera adecuada, afrontar gastos imprevistos, tener dos pares de zapatos en buenas condiciones o disponer de un automóvil.



La encuesta indica que en 2022 se encontraban en las tres situaciones un 1,5 % de la población, es decir, que estaban a la vez en situación de riesgo de pobreza, con carencia material y social severa, y con baja intensidad en el empleo.

La excepción



En lo referente a Galicia, el 23,6% de los ciudadanos estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2022, lo que supone casi dos puntos porcentuales menos que hace un año (25,2%). Así, Galicia se posicionó mejor que la media nacional, ya que en el total de España un 26% de la población estaba en riesgo de pobreza o exclusión social Arope (por sus siglas en inglés, At Risk Of Poverty or social Exclusion).



Además, el 18% de los gallegos estaba en riesgo de pobreza, 2,2 puntos menos que un año antes y 2,4 puntos menos que a nivel nacional, donde una de cada cinco personas está en riesgo de pobreza.



Los ingresos medios por persona en Galicia se sitúan en los 12.352 euros, por debajo de los 13.008 euros que percibe la media española.

Niveles prepandemia

El presidente de la Red Europea contra la Pobreza, Carlos Susías, subrayó que la pobreza sigue siendo un “problema importante” en España con 12,3 millones de personas en situación de pobreza o exclusión social, pero valoró que los niveles cayesen a cifras de 2012.

Los indicadores “lanzan un mensaje positivo, hay 800.000 personas menos” que un año antes en esta situación.