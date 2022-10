Requisitos más habituales de una empresa de créditos rápidos

¿Estás pensando en pedir un crédito al banco? Piensa que los bancos son muy selectivos a la hora de conceder cualquier tipo de dinero, y más si estamos hablan do de una hipoteca o de un tipo de préstamo que tenga condiciones especiales.





Si nos hace falta dinero para renovar la casa, para comprar una cocina nueva, para hacernos con un nuevo coche, consolidación de préstamos, otros gastos inesperados como reparaciones de la casa, coches, viajes, etc… Quizá la mejor opción no sea un banco: Y es que nos van a pedir toda una serie de papeles y trámites a realizar; todo esto tendrá que ser revisado y pasará algún tiempo más hasta que por fin el crédito vaya a ser concedido.





Las empresas de créditos rápidos pueden ser más interesantes; Sin embargo, deben ser contempladas como una última opción, ya que los intereses pueden ser bastante elevados.





Una de sus principales ventajas de las empresas de créditos rápidos, es que el proceso es más sencillo, por lo que también es mucho más rápido.





No es cierto que te vayan a conceder el crédito si o si (si no cumples con los requisitos, no podrás acceder al mismo). Cómo son tan rápidos, tendrás mayor margen de tiempo para buscar una alternativa.





Puedes utilizar un comparador como Better Compared para encontrar el préstamo que más te convenga.





¿Quieres saber lo que te suelen pedir en estas entidades? Sigue leyendo.





¿Qué necesito para pedir un crédito rápido?





Es importante que tengas en cuenta que estos requisitos son más bien genéricos; cada empresa de créditos rápidos puede imponer lo que le parezca mejor. Lo recomendable es estudiar las condiciones de cada crédito, antes de tomar una decisión.





- Documento acreditativo: Es decir, tu DNI o equivalente. Obviamente, si no nos podemos identificar, no nos concederán el préstamo.





- Documento de recepción de ingresos regulares: Este documento puede ser una nómina, una prestación que se esté recibiendo (como el paro, una pensión, etc.) Con esto se pretende comprobar que realmente se va a poder hacer frente al préstamo en cuestión.





- Número de cuenta bancaria: Aunque parezca una nimiedad, es más importante de lo que parece. Esto tan solo nos lo van a pedir para ingresarnos el préstamo si al final se nos concede; es decir, para que no perdamos tiempo por el camino.





- ¿Registro de morosos?: Algunas empresas investigarán si estás incluido en algún registro de morosos; en el caso de que sea así, puede que te denieguen el préstamo. Sin embargo, hay algunas empresas que no te pondrán muchos problemas si esta es tu situación, aunque no tendrás muchas posibilidades si la deuda es muy elevada (considera saldarla antes de seguir adelante).





Recuerda usar los comparadores para encontrar tu préstamo ideal. Desde la página principal dispones de un simulador para poder calcular cuánto te pueden ofrecer, cuanto lo tienes que devolver, intereses, y cualquier otro detalle importante.





Ahora ya sabes más sobre este tipo de préstamos y cómo te pueden ayudar.