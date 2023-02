Rodríguez alerta de una encrucijada para los derechos de las mujeres

La secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, defendió ayer en León la Ley de la Libertad Sexual conocida como la ley del solo sí es sí, elaborada por el Ministerio que dirige Irene Montero, y advirtió de que “se ha entrado en una encrucijada de riesgo de pérdida de los derechos de las mujeres”.



En este sentido, subrayó que la polémica que se generó con la normativa solo se debe a la interpretación de los jueces de la norma que, según dijo, priman la existencia o no de violencia sobre el consentimiento expreso para dictaminar si es una agresión o un abuso sexual, lo que conlleva una valoración de penas distinta.



Rodríguez criticó al PSOE su intención de regresar a la anterior normativa y recalcó que sorprende “que a Pedro Sánchez le parezca mejor lo que dice Núñez Feijóo que lo que dice Irene Montero”, advirtió.

Rodríguez recordó casos en los que las mujeres agredidas no dieron su consentimiento a la relación sexual pero se consideró como abuso, ya que, “si no demuestran su resistencia con una heridita o un brazo roto, algunos jueces no consideran el delito como agresión”.

Reforma de la ley del solo sí



Desde las filas socialistas, la ministra de Industria, Reyes Maroto, pidió ayer el apoyo de todos los partidos para sacar adelante la reforma de la ley del solo sí es sí, con el objetivo de “corregir sus efectos indeseados” como la reducción de condenas o la salida de prisión de algunos violadores. El consentimiento “no se toca”, subrayó Maroto, quien apuntó que “la línea roja”.



Por su parte, El portavoz del Comité de campaña del PP a nivel nacional, Borja Sémper, exigió ayer aprobar “ya” la modificación de la, a su juicio, “mal llamada” ley del solo sí es sí y que, cuando desde el Gobierno decidan resolver este “lío”, aseguró que se encontrarán con la mano tendida de su partido.



De entre los socios del Gobierno destacó ayer la voz del líder de Más País, Íñigo Errejón, quien reclamó al Ejecutivo que “salga de la discusión” sobre los años de cárcel y alcance un acuerdo sobre la reforma de la ley del solo sí es sí porque “no es verdad que penas más altas resuelvan todos los delitos”, mientras que “es necesario” hablar de reinserción y trabajo psicológico para evitar que los agresores reincidan.

Crisis comunicativa

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, urgió ayer a PSOE y Unidas Podemos a sentarse ya a resolver sus discrepancias en torno a la reforma de la ley del solo sí es sí, para cerrar cuanto antes su “crisis comunicativa”, que permitió a la derecha “cuestionar” al movimiento feminista.

“No deberíamos volver a ver que los socios de Gobierno discutan sobre esto a través de los medios de comunicación”, señaló.