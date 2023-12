La seguridad vial infantil vive un “año nefasto” en 2023 con 21 niños fallecidos hasta octubre

La Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil (Aesvi) tachó 2023 de año “nefasto” y “uno de los más trágicos de la seguridad vial en España por el alarmante incremento de la siniestralidad vial infantil”, con 21 menores de catorce años fallecidos en siniestros viales hasta octubre.



Según los datos provisionales de la Dirección General de Tráfico, recogidos por la Alianza, se trata de “la cifra más alta desde 2015” y que supone “más del doble de fallecimientos infantiles que los ocurridos en 2022”, cuando murieron diez niños. De los 21 menores fallecidos, 17 viajaban en turismos.



“Son ya demasiados años resignándonos a no dar pasos valientes. No hace falta realizar un profundo análisis para darnos cuenta de que el aumento de la dureza de las sanciones por no utilizar los sistemas de retención infantil, o utilizarlos de manera incorrecta, no es la solución a la siniestralidad vial infantil.

Las autoridades competentes deberían realizar una reflexión profunda y aceptar que sus estrategias de seguridad vial infantil no son adecuadas”, afirmó Juan José Alba, vicepresidente de Aesvi.



La Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil puso de relieve que los menores constituyen “uno de los colectivos más vulnerables que transitan las vías de circulación y, por tanto, requieren especial atención y protección por parte de los adultos”.

La entidad entiende que “el mensaje que está llegando a las familias no es el correcto” por lo que invita a las autoridades responsables en materia de seguridad vial a trabajar para “articular políticas rigurosas y coherentes en las que no quepan tan incomprensibles excepciones a la seguridad infantil como las que se hacen en los taxis que circulan por zonas urbanas o en los autobuses escolares”.



Desde la Alianza, califican de “emergencia” la situación que se vive en la actualidad y llaman a plantear un nuevo abordaje de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial profundizando en dos aspectos clave: la investigación técnica de los accidentes y la formación técnica específica impartida por expertos en la materia capaces de transmitir su conocimiento de manera clara.