El Tribunal de Cuentas “avala” al gobierno de Valga y señala que las dietas “teñen cobertura legal”

El Concello de Valga anuncia que el Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador dependiente de las Cortes Generales del Estado, ha emitido un auto que “avala ao goberno local” y “desacredita” el informe del Consello de Contas sobre las comisiones de coordinación y el cobro de dietas por parte del secretario y del interventor municipales. El auto, según recalca el gobierno, expone que “non hai lugar á incoación do proceso xudicial contable por resultar de modo manifesto e inequívoco a inexistencia de suposto algún de responsabilidade contable, procedendo, coa presente resolución, ao arquivo de todo o actuado”. Asimismo, añade que los pagos en concepto de dietas “teñen cobertura legal e non supuxeron vulneración algunha da normativa orzamentaria”, así como que “as presuntas irregularidades quedaron suficientemente xustificadas, polo que non se aprecian indicios de responsabilidade”.







El alcalde, José María Bello Maneiro, valoró positivamente la "contundencia" del auto y aseguró que "moitos, nestes momentos, deberían ter a cara moi colorada". En esta línea, el regidor, pide al Consello de Contas que "rectifique o seu informe" y subraya que la alcaldable socialista, Mónica Ferreirós, "minte" al anunciar que "ía elevar o caso ao Tribunas de Cuentas", ya que dicha denuncia se había producido hace tiempo y que el propio primer edil ya había declarado el año pasado.





De igual modo, Bello Maneiro recordó que "o xulgado xa arquivou a denuncia presentada polo señor Castiñeiras sobre o cobro de dietas" y lamentó el papel de la oposición, a los que instó a elevar este auto de igual forma que el informe sobre las llamadas comisiones de coordinación, "se teñen dignidade e sensatez".





Sobre los demás grupos del tablero político, el regidor explicó con ironía que "non lle imos pedir á señora Ferreirós, do PSOE, nin ao señor Castiñeiras, das Mareas, que dimitan, nin que os seus partidos os cesen. Para nós son os mellores candidatos posibles. Os Ideais." Asimismo, el alcalde concluyó que "nós o que seguiremos facendo será traballar e falar con feitos, para seguir deste xeito mellorando a vida dos nosos veciños e traballando polo progreso de Valga".