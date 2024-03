Bello Maneiro tumba una moción del BNG para que la Procesión dos Lacóns sea BIC y luego aprueba una igual

La Corporación de Valga se reunió este miércoles en un Pleno en el que, entre otras cuestiones, se aprobó el Plan de Igualdade del municipio y una moción que, como último fin, tiene la declaración de la Procesión dos Lacóns como Ben de Interese Cultural inmaterial. Una propuesta —inicialmente presentada por el BNG— que nació con la idea de conservar, poner en valor y promover esta singular tradición, organizada por los vecinos de Vilarello y Vilar, coincidiendo con la celebración de la Candelaria.



Fue uno de los últimos puntos del día de la jornada, que causó incertidumbre entre los distintos grupos de la Corporación ante la posición del Partido Popular. El regidor, José María Bello Maneiro, inicialmente secundó la propuesta. Sin embargo, el regidor aseguró que desde la Consellería de Cultura aconsejaron al Concello optar, en un primer paso, a la declaración de Festa de Interese Galego de la Procesión dos Lacóns, lo que, a la postre, serviría para respaldar la correspondiente propuesta para solicitar el Ben de Interese Cultural inmaterial, de los que solo hay 19 en España, según indicaron en la sesión plenaria del miércoles.



Por ello, el regidor condicionó su voto favorable a que el BNG incorporase en su moción un apartado en el que se especificase que el primer paso a dar sería la declaración de Festa de Interese de Galicia: “É o que creo que é o acertado”, aseguró Bello Maneiro. Por su parte, el portavoz nacionalista, Fran Devesa, rechazó la propuesta y pidió al popular que pensase su postura al estar ambos de acuerdo en el objetivo último (la declaración de BIC).



Finalmente, el PP rechazó la propuesta y, tan solo unos minutos después, el regidor presentó una a moción de urgencia presentada de forma oral para sacar adelanta una propuesta similar a la fomentada por el Bloque, con el único cambio de añadir el mencionado apartado. “É unha cousa de trileros”, le reprochó el edil nacionalista Miguel Lois. En la misma línea se manifestó la portavoz socialista, María Ferreirós, que le afeó al regidor el intento de “apuntarse un tanto”.



Plan de Igualdade municipal

Otro de los puntos de mayor debate en la sesión fue la aprobación de un Plan de Igualdade municipal, que el ejecutivo presentó como una propuesta que articula una estrategia integral de intervención para generar cambios necesarios alcanzar una igualdad real. Una visión que confrontó con la de la oposición, que lo definió como un “corta e pega” del anterior documento: “máis do 70 % das accións contempladas no actual son exactamente as mesmas”, recriminó el Bloque, que criticó que se trata “dun documento moi xenérico polo que se pagaron cases 6.000 euros, e aínda por enriba, unha copia parcial do anterior”. Por su parte, el edil socialista Javier Carballo —que censuró la ausencia de la edila de Igualdade—habló de “medidas cosméticas” y de falta de acciones “de calado”, así como echó en falta un análisis más “sesudo” de la situación actual del municipio, en materia de igualdad, donde se produjeron cuatro asesinatos machistas en el año 2019. Año en el que, tal y como recordó el socialista “votaron en contra de adherirse a campaña “En Negro Contra as Violencias”. Carballo terminó su intervención recriminando la falta de “políticas reais” presentadas en el plan: “vostedes veñen aquí a facer un lavado de cara, porque non teñen nada que aportar”, cargó.



Por su parte, el señaló que el gobierno local se siente “moi orgulloso do traballo que dende hai anos se está a realizar en materia de igualdade”, así como aseguró que el municipio es pionero en este campo y reprochó a la oposición que, desde noviembre que se aprobó el plan en junta de gobierno, la oposición no presentase propuestas. Finalmente, el punto se aprobó con los votos a favor del grupo de gobierno y la oposición de PSOE y BNG.